Vacature Medewerker Communicatie Bonaire

Team Bedrijfsvoering is op zoek naar een Medewerker communicatie (1 FTE) MBO | Fulltime | Sluitingsdatum 4 december 2023.

Sentro Akseso Boneiru, is een samenvoeging van een aantal bestaande organisaties op Bonaire nl; Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- enmeldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Akseso is een zelfstandige stichting waar alle inwoners van Bonaire terechtkunnen voor informatie, adviesen hulp op alle leefgebieden.

In verband met interne ontwikkelingen is Akseso op zoek naar een medewerker communicatie voor 36 uur per week.

Functieomschrijving:

Als medewerker communicatie verricht je ondersteunende en operationele werkzaamheden ten behoeve van de in- en externe communicatie en voorlichting van Akseso. Je bent proactief in het verzamelen van gegevens over informatiebehoeften binnen Akseso en werkt nauw samen met alle afdelingen. Je geeft adviezen met betrekking tot de te leveren informatie en het meest passende voorlichtingsmiddel. Je voert communicatieplannen, -projecten en campagnes uit en verricht logistieke en organisatorische ondersteuning van plannen en projecten.

Functietaken:

Organiseert mede, voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen;

Neemt verzoeken van de media om informatie in behandeling en handelt deze in overleg met directie af;

Ontwerpt voorlichtingsmateriaal;

Bewaakt de huisstijl zowel voor interne communicatie als externe communicatie; Ondersteunt bij het opstellen van produceren van voorlichtingsmateriaal (inclusief vormgeving) en publicaties, verwerkt commentaar op de stijl en inhoud, bewaakt de kwaliteit en maakt zelf foto’s en tekstmateriaal.

Is verantwoordelijk voor het opmaken en uitzetten van vacatures via verschillende kanalen;

Zorgt voor begeleidende illustraties en de vormgeving van o.a. brochures, advertenties in kranten en maakt visitekaartjes;

Draagt bij aan publicaties op het internet en beheert social media actief;

Stelt draaiboeken op voor (toekomstige) campagnes.

Functie-eisen:

Je hebt een MBO-4 diploma richting communicatie;

Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;

Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van in- en externe communicatie,(nieuwe) voorlichtingsmethodieken en vormgeving en technieken en de daarbij te onderkennen toepassingsmogelijkheden, alsmede vaardigheid in het gebruik ervan; Je hebt kennis van regels, voorschriften en procedures op het betreffende aandachtsveld;

Je bent vaardig in het optreden naar buiten, zowel schriftelijk als mondeling;

Je bent vaardig in het organiseren en uitvoeren van activiteiten, plannen en projecten e.d. en om de protocollen uit te voeren conform de draaiboeken;

Je bent vaardig in het leveren van (inhoudelijke) bijdragen aan voorlichtingsmateriaal zoals teksten voor artikelen en brochures.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 8 volgens vigerende regels bij het volledig kunnen voldoen aan de inschalingseisen

Vakantiegeld, 13e maand en pensioenregeling

Aanstelling voor 1 FTE (36 uur per week)

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een Persoonlijk Ontwikkel Plan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Miluska Hansen, Communicatie Adviseur Telefoon: +599 795 8081

Email: [email protected]

Sollicitaties graag richten aan: Naam: Sabrina Bielars, HR Adviseur Telefoon: +599 784 0711

Email: [email protected]