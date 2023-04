Vacature Medewerker Communicatie – Social Media Curaçao

Bij de Staf van de Commandant der Zeemacht in het Carabisch gebied, (CZMCARIB) bestaat (1 vacature) voor de functie van Medewerker Communicatie-Social Media, full time dienstverband, 38 uur per week.

Werkomgeving:

De medewerker communicatie – social media ondersteunt de woordvoerder en communicatieadviseur van Defensie in het Caribisch gebied bij de ontwikkeling en uitvoer van communicatieplannen, maakt verschillende vormen van content voor de sociale mediakanalen en is mede aanspreekpunt voor aanvragen van foto- en video-opdrachten.

Functie- inhoud:

Ondersteunt bij de realisatie van content voor de sociale mediakanalen, door:

Het mede opstellen van een content planning;

Het schrijven van (korte) teksten;

Het meedenken en adviseren over de creatie van content;

Het coördineren met de te bezoeken eenheden;

Het begeleiden van beeldmakers;

Het zo nodig zelf maken van foto’s en korte videobeelden;

Het deelnemen aan in- en externe overlegvormen en het onderhouden van een contactennetwerk;

Het adviseren over de meest optimale inzet van de sociale media kanalen;

Het afstemmen met de social media-adviseur over het gewenste eindresultaat en de te gebruiken tone-of-voice in de teksten.

Ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoer van communicatieplannen, door:

Het bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van communicatieplannen;

Het fungeren als aanspreekpunt voor aanvragen van foto- en video-opdrachten en het aannemen en verduidelijken daarvan;

Het doorzetten van deze aanvragen naar het Mediacentrum Defensie (MCD).

Is belast met de administratieve processen binnen het bureau, door:

Het verzamelen, registreren en verwerken van (vertrouwelijke) administratieve gegevens in databases, archieven en dossiers (in kader van de AVG);

Het op orde houden van de interne beeldbank.

Functie-, opleiding-, kennis- en ervaringseisen:

MBO diploma;

Kennis: van doelstellingen en organisatie van het CZSK;

Beroepsprofiel A;

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Papiaments

Bij voorkeur basiskennis van Photoshop;

Vaktechnische kennis van (online) communicatietechnieken;

Inzicht in de ontwikkelingen op social media gebied en de wijze waarop dit het imago van Defensie beïnvloedt;

Ervaring met het gebruik van social media;

Ervaring met fotografie (met een smartphone);

Bij voorkeur ervaring met fotografie;

Bij voorkeur ervaring met gebruik met Adobe programma’s zoals Photoshop;

Bij voorkeur ervaring met gebruik van Première.

Persoonskenmerken:

Omgevingsbewust , verantwoordelijkheidsbesef

Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Samenwerken

Initiatief

Organiseren

Creatief

Flexibele werkinstelling

Nauwkeurigheid

Integer, resultaatgericht

Gevoel voor de culturele verschillen

Sollicitatieprocedure:

Kandidaten zijn ingezetenen van het land Curacao, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Curacao. Selectie vindt plaats door een selectiecommisie. De kandidaat die als meest geschikt wordt bevonden uit de sollicitatieprocedure, wordt benoemd in dienst van het Gouvernement van Curaçao, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van de Commandant der Zeemacht in het Carïbisch gebied. Een assesment onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Aan deze functie is schaal 7 van het bezoldigingsbesluit ambtenaren 1998 (L.B. 1997 no. 314) verbonden. Benoeming geschiedt conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en geldend beleid en de regelgeving van het Gouvernement van Curaçao. Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen worden uitgenodigd om uiterlijk 12 mei 2023 te reageren. Bij gelijke geschiktheid gaan ambtenaren in dienst van het Gouvernement van Curaçao voor.

Een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien van een uitgebreide curriculum vitae, voorzien van kopieen van diploma’s, certificaten en getuigschriften dient u te richten aan: De Commandant der Zeemacht in het Carïbisch gebied, t.a.v. Afdeling HRM Caribisch personeel per e-mailadres [email protected].

Sollicitaties die na bovengenoemde datum gestuurd worden, zonder CV en/of zonder kopieën van diploma’s, certificaten en getuigschriften zullen niet in behandeling genomen worden.

