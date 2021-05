Vacature Medewerker Documentaire Informatievoorziening Aruba

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba is op zoek naar een medewerker documentaire informatievoorziening, die houdt van afwisseling en uitdaging en in staat is snel te schakelen tussen een veelheid aan taken op het gebied van documentaire informatievoorziening. De functie valt binnen de afdeling bedrijfsvoering, die uit 7 collega’s bestaat.

Functiebeschrijving

De meest voorkomende werkzaamheden zijn:

dossiers en documenten op verzoek verzamelen, samenstellen, ontsluiten en verstrekken;

informatiebehoefte van gebruikers inventariseren en het aanbod hierop afstemmen;

documentomschrijvingen maken, kenmerkende gegevens vastleggen (invoeren) in een geautomatiseerd systeem,dossieromschrijving bepalen en het dossiernummer toekennen;

onderzoeken of zaken deel uit maken van een groter geheel, relatiepatronen en documentaire dwarsverbanden aangevenalsook welke afdeling ermee belast is;

inkomende en uitgaande documenten digitaliseren;

ontbrekende gegevens aanvullen of onjuist opgenomen gegevens verbeteren;

documenten archiveren en het archief beheren;

toelichting geven op de procedures aan derden en verbeteringen voorstellen;

gestandaardiseerde ontwerp-landsbesluiten toetsen op het gebied van de rechtspositie van ambtenaren door devolledigheid van het dossier te controleren, het ontwerp te vergelijken met onderliggende stukken en taal en spelling tecontroleren;

documenten controleren en administratief afhandelen;

retourtermijnen bewaken;

(telefonische) contacten onderhouden met instanties en personen over algemeen inhoudelijke aspecten van inbehandeling zijnde onderwerpen;

een netwerk van contacten onderhouden om de afhandeling van zaken te bespoedigen;

bij afwezigheid de directiesecretaresse en administratief medewerkster/telefonist vervangen;

representatieve verzorgende taken verrichten bij afwezigheid van de directiesecretaresse;

een bijdrage leveren aan interne projecten.

Competenties

In ons werk staan drie kerncompetenties centraal: initiatiefrijk, samenwerkend en actieve zelfontwikkeling. Daarnaast is sprake van een aantal functie gebonden competenties:

Je werkt nauwkeurig;

Je houdt rekening met de behoeften en belangen van de klant;

Je volgt en controleert de voortgang van eigen activiteiten en die van anderen en stuurt waar nodig bij;

Je gaat integer om met persoonlijke en gevoelige informatie en beschermt vertrouwelijke gegevens.

Functie eisen

Je hebt een afgeronde vakgerichte Mbo-opleiding en enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt bij voorkeur ervaring met en kennis van het software pakket Decos-Join. Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vloeiend uit in het Nederlands en beheerst de Engelse en Spaanse taal alsmede het Papiaments.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een afwisselende baan in een dynamische omgeving. Afhankelijk van je ervaring, ontvang je een salaris van min. AWG 4.342,18 en max. AWG 5.683,39 bruto per maand bij een 40-urige werkweek (functieschaal 7 ALP, salaristabel AUA 2021), een vakantiegeld- en eindejaarsuitkering en een goed pensioen. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.



De overeenkomst wordt pas gesloten nadat een referentencheck heeft plaatsgevonden, geschiktheid tot uitoefening van de functie is gebleken uit een medische verklaring, een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is verleend en een geheimhoudings- verklaring is ondertekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kan er contact worden opgenomen met Ernst Sneep, Hoofd Bedrijfsvoering bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, telefoonnummer (+297) 737-7448.

Solliciteren

Je sollicitatiebrief en CV, beiden opgesteld in de Nederlandse taal, kunnen tot en met vrijdag 28 mei 2021 per e-mail worden ingediend via [email protected].

