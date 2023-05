Vacature Medewerker facilitaire en logistieke ondersteuning Curaçao

Bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) van de commandant van de Koninklijke Marechaussee (CKMar), bestaat (1 vacature) voor de functie van Medewerker facilitaire en logistieke ondersteuning, 3-jarig tijdelijk contract, 38 uur per week.

Werkomgeving:

Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en is direct ondergebracht onder de commandant van de Koninklijke Marechaussee (CKMar). Het LTC heeft tot doel om op tactisch en operationeel niveau uitvoering te geven aan de KMar opgedragen taken middels informatie gestuurd optreden (IGO) en de samenwerking met ketenpartners en binnen netwerken.

Functie-inhoud:

Functionaris is belast met:

Het uitvoeren van licht administratieve werkzaamheden en fysieke distributietaken;

Het zorg dragen voor het in onderhoud geven van voertuigen en de bijbehorende administratieve afwikkeling;

Het vervullen van huismeestertaken van de KMar-gebouwen op Curaçao bestaande uit onder meer: het uitvoeren van maandcontrolelijsten, het beheren van de inboedel, het toezien op schoonmaakwerkzaamheden, oplossen van verstoringen, reparaties en het aanvragen van meubilair plus het onderhoud;

Het uitvoeren van goederenbeheer zoals het uitvoeren van tellingen en het beheren van het magazijn;

Opmaken van werkorders;

Opvang en begeleiden van bezoek ( tuinmannen, onderhoudsmonteur, airco, schoonmaak, enz..);

Uitgeven van verbruikersgoederen (kladblokken, pennen, etc.);

Het zorg dragen voor de uitvoering van interne processen zoals het regelen van vergaderlocaties, oefenterreinen, schietbanen, legering, huisvesting, voedingsprocessen, en legering, etc;

Het zorg dragen voor uitgifte, beheer en autorisatie van bezoekerspassen; het zorg dragen voor het sleutelbeheer.

Functie-eisen

Opleiding:

Relevante opleiding op mbo-niveau 3;

Nederlandse taal in spreek- en schrijftaal voldoende machtig;

Papiaments in spreek- en schrijftaal voldoende machtig.

Werkervaring ervaring:

Ervaring opgedaan binnen het ondersteunende, facilitaire of bedrijfsvoeringsproces;

Bedrijfsvoeringscursussen Basis distributeur;

Milieu aanspreekpunt;

BMI (Brandmeldinstallatie);

BHV (Bedrijfshulpverlening).

Kennis en vaardigheden:

Kennis van uitvoeren van klein onderhoud;

Vaardigheid in het uitvoeren van administratieve handelingen;

Vaardigheid in het overdragen van kennis en informatie;

Vaardigheid in het uitvoeren van fysieke distributietaken;

Sollicitatie procedure:

Selectie vindt plaats door een selectiecommissie. De kandidaat die als meest geschikt wordt bevonden uit de sollicitatieprocedure, wordt benoemd in dienst van het Gouvernement van Curaçao, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Aan deze functie is schaal 6 van het bezoldigingsbesluit ambtenaren 1998 (L.B. 1997 no. 314) verbonden. Benoeming geschiedt conform de Landsverordening, materieel ambtenarenrecht en geldend beleid en de regelgeving van het Gouvernement van Curaçao. Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen worden uitgenodigd om uiterlijk 7 juli 2023 te reageren. Bij gelijke geschiktheid gaan ambtenaren in dienst van het Gouvernement van Curaçao voor in de procedure.

Een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien van een uitgebreide curriculum vitae, voorzien van kopieën van diploma’s en eventuele certificaten dient u te richten aan: De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, t.a.v. Afdeling HRM Caribisch personeel per e-mailadres [email protected] Sollicitaties die na bovengenoemde datum gestuurd worden, zonder CV en/of zonder kopieën van diploma’s en certificaten zullen niet in behandeling genomen worden.

