Vacature Medewerker functieonderzoek Specialisten poli

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Binnen de afdeling Specialisten poli van Fundashon Mariadal zijn we op zeer korte termijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste; medewerker functieonderzoek. In de functie van medewerker functieonderzoek verricht je conform de geldende protocollen (voor)onderzoeken ter ondersteuning van de specialisten/ artsen. Je begeleidt en informeert patiënten over de onderzoeken en behandelingen en draagt zorg voor goede verslaglegging en administratieve verwerking. Je verricht zorgvuldig en zelfstandig verpleeg-/medisch-technische handelingen uit en je assisteert bij onderzoek/ behandelingen van meer risicovolle aard.

Met behulp van jouw kennis en je proactieve houding ben je in jouw functie een belangrijke schakel voor patiënten en de kwaliteit/ continuïteit van de zorg binnen Fundashon Mariadal.

Dit neem je mee

Kennis op het niveau van een hbo-opleiding op het gebied van functieonderzoek is vereist aangevuld met kennis van meer complexe onderzoekstechnieken en kennis van apparatuur op post-hbo niveau;

Relevante ervaring;

Je hebt een proactieve, flexibele, zelfstandige houding en je vindt het leuk om ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen;

Je hebt kennis van geavanceerde apparatuur, automatiseringssystemen en programma’s;

Je bent communicatief sterk in het Nederlands en Engels en je kunt goed omgaan met cultuursverschillen. Het spreken van Spaans en/of Papiamentu is een pré;

Je hebt een patiëntgerichte, flexibele en collegiale instelling;

Je bent communicatief sterk en weet informatie helder te formuleren en zowel schriftelijk als mondeling over te brengen;

Tact, inlevingsvermogen en empathie zijn van belang in de contacten met patiënten en naasten. Je beschikt over het vermogen om te motiveren, belangstelling te wekken en te luisteren naar patiënten en hun naasten, artsen en andere disciplines.

Dit bieden we je

Een uitdagende en zelfstandige baan binnen een dynamische afdeling;

De mogelijkheid om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de lokale gemeenschap op Bonaire en in je vrije tijd te genieten van watersport en het aangename klimaat;

Salaris en arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Zorg BES. Tevens bieden we je een pensioenregeling, vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband;

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 januari 2024