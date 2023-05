Vacature Medewerker Planning en Coördinatie Curaçao

Het Opleiding Centrum CARIB (OCC) van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, (CZMCARIB) bestaat (1 vacature) voor de functie van Medewerker Planning en Coördinatie,

3-jarig tijdelijk contract, 38 uur per week.

Werkomgeving:

Het Opleiding Centrum CARIB (OCC) valt onder de Commandant MKSUF, de Commandant MKSUF is tevens Hoofd Opleiding Centrum CARIB.

Marinekazerne Suffisant valt onder de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. Marinekazerne Suffisant maakt samen met de afdelingen Marinebasis Parera, Marinierskazerne Savaneta, Materiële Instandhouding, Maritiem Hoofdkwartier CARIB en de operationele eenheden onderdeel uit van CZMCARIB.

Functie-inhoud:

Is belast met de administratieve en beheersmatige ondersteuning van de staf OCC door:

Het, aan de hand van opgave door de hoofdinstructeurs, aanvragen van oefenterreinen, praktijklocaties en schaarste middelen.

Het aanleveren van ATOT aanvragen voor logistiek, schaarste middelen, (medisch) personeel en het bewaken van de voortgang van deze aanvragen;

Het voorbereiden en bijwonen van de Planningsconferentie van bureau N5/ van het MHKC;

Het up-to-date houden van de content van de sharepointpagina en de DWR van het OCC;

Het (ondersteunen bij het) beheer van de leslokalen van MK Suffissant en opstellen en indienen van ATB’s voor verwerving diensten, personele ondersteuning en materiële zaken en het bewaken van afdoening van deze ATB’s;

Het (ondersteunen bij het) gebouwbeheer van de kantoorgebouw(en) van het OCC;

Het monitoren van de diverse begrotingen binnen het OCC en het aangeven van onder- of overuitputting;

Het optreden als notulist bij diverse overleggen binnen en van het OCC;

Het aanvragen van vliegtickets;

Het actueel houden van E1 personeelsgegevens;

Het archiveren van functie (introductie) gesprekken en beoordelingen (lokaal personeel);

Het verwerken en indienen van MOD’s van de opleidingseenheden.

Functie-eisen

Opleiding:

MBO 3 werk- en denkniveau

Basiskennis van Microsoft Office en Sharepoint

Basiskennis van ICT, het kunnen installeren van software en gebruikersprofielen

Werkervaring ervaring:

Ervaring in soortgelijke functie

Competenties:

Nauwkeurigheid

Klantgerichtheid

Flexibiliteit

Resultaatgericht

Samenwerken

Netwerken

Plannen en organiseren

Gevoel voor de culturele verschillen;

Sollicitatie procedure:

Selectie vindt plaats door een selectiecommisie. De kandidaat die als meest geschikt wordt bevonden uit de sollicitatieprocedure, wordt benoemd in dienst van het Gouvernement van Curaçao, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van de Commandant der Zeemacht in het Carïbisch gebied. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Aan deze functie is schaal 5 van het bezoldigingsbesluit ambtenaren 1998 (L.B. 1997 no. 314) verbonden. Benoeming geschiedt conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en geldend beleid en de regelgeving van het Gouvernement van Curaçao. Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen worden uitgenodigd om uiterlijk 7 juli 2023 te reageren. Bij gelijke geschiktheid gaan ambtenaren in dienst van het Gouvernement van Curaçao voor in de procedure.

Een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien van een uitgebreide curriculum vitae, voorzien van kopieën van diploma’s en eventuele certificaten dient u te richten aan: De Commandant der Zeemacht in het Carïbisch gebied, t.a.v. Afdeling HRM Caribisch personeel per e-mailadres [email protected] Sollicitaties die na bovengenoemde datum gestuurd worden, zonder CV en/of zonder kopieën van diploma’s en certificaten zullen niet in behandeling genomen worden.

