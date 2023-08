Vacature Medewerker Specialistenpolikliniek Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Als medewerker Specialistenpoli kom je te werken in een uitdagende omgeving. Je assisteert en ondersteunt medisch specilisten bij zijn/haar werkzaamheden. Onder jouw werkzaamheden vallen onder andere:

– Het zorgdragen voor de planning van patiëntafspraken;

– Informeren en instructies geven aan patiënten ter voorbereiding en als vervolg op de afspraak met de medisch specialist;

– Het verwerken van de gemaakte afspraken en verwerken van patiëntgegevens;

– Assisteren en ondersteunen van medisch specialisten bij en na spreekuren;

– Het in behandeling nemen van de inkomende mail en telefoonverkeer.

Dit neem je mee

Ben jij administratief onderlegd, heb je een opleiding als verzorgende, verpleegkundige of doktersassistent. Houd jij van plannen en organiseren en heb je een passie voor de zorg? Heb je daarnaast ook nog kennis van geautomatiseerde systemen en houd je van patiëntencontact? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een dynamische en diverse zorgorga­nisatie. Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw. Het salaris bedraagt minimaal USD 1.488,- en maximaal USD 2.627,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w). Afhankelijk van je werkervaring en opleiding zal je worden ingeschaald tussen FG20 en FG30.

M

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Als medewerker Specialistenpoli kom je te werken in een uitdagende omgeving. Je assisteert en ondersteunt medisch specilisten bij zijn/haar werkzaamheden. Onder jouw werkzaamheden vallen onder andere:

– Het zorgdragen voor de planning van patiëntafspraken;

– Informeren en instructies geven aan patiënten ter voorbereiding en als vervolg op de afspraak met de medisch specialist;

– Het verwerken van de gemaakte afspraken en verwerken van patiëntgegevens;

– Assisteren en ondersteunen van medisch specialisten bij en na spreekuren;

– Het in behandeling nemen van de inkomende mail en telefoonverkeer.

Dit neem je mee

Ben jij administratief onderlegd, heb je een opleiding als verzorgende, verpleegkundige of doktersassistent. Houd jij van plannen en organiseren en heb je een passie voor de zorg? Heb je daarnaast ook nog kennis van geautomatiseerde systemen en houd je van patiëntencontact? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een dynamische en diverse zorgorga­nisatie. Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw. Het salaris bedraagt minimaal USD 1.488,- en maximaal USD 2.627,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w). Afhankelijk van je werkervaring en opleiding zal je worden ingeschaald tussen FG20 en FG30.

Meer informatie

Indien jij jezelf herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en C.V. vóór 29 augustus 2023 via deze link up te loaden:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/medewerker-specialistenpoli

eer informatie

Indien jij jezelf herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en C.V. vóór 29 augustus 2023 via deze link up te loaden:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/medewerker-specialistenpoli