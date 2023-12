Vacature Medisch Technicus

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands-Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische-, ambulante- en thuissituatie.? Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers.

Voor onze afdeling Medisch Technologie zijn we op zoek naar een technisch onderlegde; Medisch Technicus A die graag zijn/ haar bijdrage wil leveren aan de veiligheid van de gezondheidszorg op Bonaire. Als Medisch Technicus verricht je voornamelijk preventief onderhoud en het oplossen van storingen aan medische apparatuur. Je geeft instructie en voorlichting aan de gebruikers van deze apparaten en adviseert over de aanschaf van nieuwe apparaten. Ook neem je deel aan projectmatige werkzaamheden (verbeterprojecten) en draag je bij aan het opstellen van protocollen. Je werkt nauw samen met je collega’s, gebruikers en externen. Mede dankzij jou kunnen de medische apparaten op een veilige en efficiënte wijze worden ingezet door gebruikers. Een cruciale rol waarin geen dag hetzelfde is!

Je beschikt over Technische kennis op mbo-4 niveau of gelijkwaardig werk en denk niveau aangevuld met een eenjarige post mbo-specialisatie medische technologie;

Kennis van en ervaring met medische apparatuur vereist;

Ervaring met onderhoudssoftware; Ultimo;

Zelfstandigheid, tact, probleemoplossend vermogen en een dienstverlenende houding;

Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;

Je bent stressbestendig en werkt zeer accuraat.

Een boeiende en verantwoordelijke functie in een vernieuwende organisatie. Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw. Het brutosalaris valt in FWG 45 en bedraagt minimaal $ 2,881,= en maximaal $ 3.944,= bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w).

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 januari 2024 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/medisch-technicus