Vacature Obsterieverpleegkundige

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

De afdeling verloskunde is verantwoordelijk voor de pré-, ante- en postnatale zorg. We werken met een geïntegreerde eerste en tweede lijn. Per jaar zijn er ongeveer 240 bevallingen. In geval van derdelijns zorg zenden we cliënten uit naar omringende (ei)landen.

In de functie van Obstetrieverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het assisteren van de verloskundige/gynaecoloog bij bevallingen in het ziekenhuis. Het gaat om bevallingen met een medische indicatie, maar ook eerste lijn bevallingen. Je draagt hierbij zorg voor het verzorgen en/of begeleiden van de kraamvrouw, baby en overige gezinsleden tijdens de kraamtijd in situaties waarbij intensievere zorg en/of begeleiding nodig is.

De obstetrieverpleegkundige houdt gegevens bij en stelt een zorgplan op, verricht verpleegtechnische handelingen zoals het inbrengen van een infuus, katheteriseren en het aansluiten van een CTG en bewaakt de waardengegevens uit de CTG.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde opleiding tot obstetrieverpleegkundige en bent BIG geregistreerd;

Je hebt ruime ervaring als obstetrieverpleegkundige;

Je bent minimaal 4 tot 12 maanden beschikbaar;

Je hebt kennis en kunde van de meest voorkomende complicaties en kan de nodige procedure zelfstandig opstarten;

Je ondersteunt de kinderarts en/of de verloskundige bij de opvang van de neonaat;

Je bent nauwkeurig en volledig in je verslaglegging;

Je bent flexibel en laat je niet makkelijk uit het veld slaan;

Je staat open voor de Caribische cultuur op een klein eiland. Je stelt je ook in je vrije tijd professioneel op ten opzichte van je cliënten/patiënten.

Dit bieden we je

Een fijne relaxte werksfeer in een klein team met een zonnige werkomgeving. De lijnen met andere disciplines zijn zeer kort;

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, overwerkvergoeding en pensioenopbouw;

Spreek je geen Papiaments, dan verzorgen wij gratis een cursus;

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 januari 2024 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/obsterieverpleegkundige