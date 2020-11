Vacature Oncologieverpleegkundige Curaçao

3 Gedeeld

Vanwege de uitbreiding van het covid-19 project bij het CMC zoeken wij met spoed een Oncologieverpleegkundige Curaçao. Momenteel kampt het ziekenhuis met directe tekorten, waardoor de kwaliteit van zorg in het geding is en de druk op de collega’s verlicht moet worden. Wij zijn op zoek naar oncologie- of hematologieverpleegkundige die voor minimaal 30 dagen beschikbaar zijn in de periode van nu tot maart 2021.

De opdracht bij het CMC en het ministerie van VWS.

Deze opdracht is tot stand gekomen op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij hebben momenteel op verschillende eilanden de Covid-19 projecten opgezet, waarbij mobiele teams de hoofdrol spelen. Deze vacature staat uit voor Curaçao, maar bij calamiteiten worden teams gehergroepeerd en eventueel op een ander eiland worden ingezet.

Het Curaçao Medical Center (CMC) is sinds een jaar geopend in een volledig nieuw ontwikkeld complex. Er wordt gebruik gemaakt van state-of-the art apparatuur en de afdelingen zijn sterk ontwikkeling. Werken op Curaçao vraagt soms een zekere creativiteit en aanpassingsvermogen. Alle voorraad en middelen moeten van buiten het eiland worden aangeleverd. Het kan gebeuren dat niet altijd alles voorradig is. Indien nodig zal je met het team buiten de lijntjes moeten denken en zelf met oplossingen komen. Een uitdaging en verrijking voor jouw kennis en vaardigheden dus!

Wat vragen wij van onze oncologieverpleegkundige Curaçao?

In het bezit van een diploma tot verpleegkundige, aangevuld met een opleiding oncologie of hematologie.

Minimaal 1 jaar gediplomeerde werkervaring als oncologie- of hematologieverpleegkundige

In het bezit van een geldige BIG registratie.

Je bent minimaal 4 weken beschikbaar in de periode tot maart 2021

Je staat sterk in je schoenen, bent vindingrijk en hebt een hoog empathisch vermogen.

Bereid tot het werken van een 40-urige werkweek en het draaien van alle diensten. Dit is de norm binnen het ziekenhuis.

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Bereid tot het verdiepen in het Papiamentu. Spreek je Spaans dan zal dat je werkzaamheden zeker vergemakkelijken!

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

De arbeidsvoorwaarden tijdens deze opdracht.

Anders dan bij de meeste waarnemingen kom je niet bij het ziekenhuis in dienst, maar direct bij ons. Het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn is onze opdrachtgever en wij detacheren jou naar het Curaçao Medical Center. Je zal dus onder Nederlandse voorwaarden en salaris werken en Healthz is hierin jouw werkgever voor de duur van de opdracht.

Salaris en inschaling volgens de CAO Nederlandse ziekenhuizen en op basis van ervaringsjaren.

Vaste maandelijkse covid-19 toeslag van €500,- op het salaris

Wij begeleiden jou vanaf toezegging tot terugkeer in Nederland.

Op Curaçao staat onze emigratiecoach Crisja voor jou klaar als je problemen of heimwee ervaart.

Volledige vergoeding van een economyclass retourticket Nederland – Curaçao.

Volledige vergoeding van huisvesting en autohuur tijdens jouw inzet.

Wij organiseren een basisles Papiaments om het contact met patiënten en collega’s te vergemakkelijken.

Een uitnodiging voor onze kwartaalborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten om je toekomstige collega’s alvast te leren kennen.

Indien de situatie dat toelaat zullen we je op het eiland opzoeken.

En laten we het belangrijkste niet vergeten…jij gaat een fantastische ervaring opdoen!

Wil jij solliciteren naar de functie van oncologieverpleegkundige Curaçao?

Dan heb jij sowieso de juiste spirit al te pakken! Deze vacature is namelijk vooral geschikt voor avonturiers. Marjolijn Vlaar maakt graag kennismaking met je. Zij is bereikbaar op [email protected] of via +31(0)20-2443798. Je kan ook een berichtje achterlaten op onderstaand sollicitatieformulier.

De volledige vacaturetekst lees je hier de route naar een waarneming naar de Caribbean of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

