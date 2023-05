Vacature Onderhoudsmonteur Lichte Vaartuigen Curaçao

Bij de sectie Productie van de Hoofdafdeling Materiële Instandhouding Carib (MICAR) van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, (CZMCARIB) bestaat (1 vacature) voor de functie van Onderhoudsmonteur Lichte Vaartuigen, full time dienstverband, 38 uur per week.

Werkomgeving:

MICAR

De afdeling Materiële Instandhouding CARIB (MICAR) ressorterend onder CZMCARIB en de Directeur KWCARIB en bestaat uit twee afdelingen: Technische Ondersteuning (TO) en Logistieke Ondersteuning (LO).

TO is verantwoordelijk voor de instandhouding en beheer van het materieel, waaronder voertuigen, vaartuigen en wal (communicatie) systemen en andere operationele middelen zoals wapens en munitie.

Functie-inhoud:

De functionaris is belast met de praktische uitvoering van alle onderhoudsactiviteiten aan de voorstuwing van Lichte Vaartuigen (LV), zoals de FRISC (Faist Raiding Interceptiong Special Forces Craft), de bijboten van de Cutters en dergelijke andere voorkomende type lichte vaartuigen.

Wat houdt het werk in:

Het uitvoeren van 2 e en 3 e lijns preventief en correctief onderhoud aan de voorstuwing (oa. binnen- en buitenboordmotoren) van de Lichte Vaartuigen;

en 3 lijns preventief en correctief onderhoud aan de voorstuwing (oa. binnen- en buitenboordmotoren) van de Lichte Vaartuigen; Het uitvoeren van controles, t.b.v. bepaling van de conditie van de voorstuwing van de Lichte Vaartuigen;

Het interpreteren van tekeningen, schetsen en/of werkinstructies van de Lichte Vaartuigen;

Tevens:

Het ondersteunen en begeleiden van (lokale en internationale) onderhoudsbedrijven

Het verlenen van onderhoudsassistentie aan Lichte Vaartuigen, op locatie bij de gebruikers (CUR, AUA, SXM) en in voorkomend geval op locatie tijdens militaire operaties en/of oefeningen;

Functie-eisen

Opleiding:

Afgeronde technische MBO opleiding niveau-4;

Onderhoudgever FRISC (PS043949);

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) Laagspanning (PS025507);

Veilgheid Checklist Aannemers (VCA) vol (PS016868);

Bedrijfshulpverlening (BHV) basis (PS021902) en Bedienaar AED (PS034136);

Werkervaring:

Ervaring in een technische onderhoudsfunctie is een pré;

Ervaring in het onderhoud aan binnenboord- en buitenboordmotoren (Volvo Penta), aandrijving, overbrenging en aangehangen componenten is een pré;

Goede kennis en vaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling, van de Nederlandse en Engelse taal;

Ervaring in het werken aan diverse werktuigkundige en elektrotechnische scheepssystemen, mn. Voorstuwings gerelateerd van lichte vaartuigen

Houding / gedrag:

Beschikt over goede sociale vaardigheden;

Servicegericht;

Flexibele werkinstelling, verantwoordelijkheidsbesef en nauwkeurigheid;

Integer, pro actief, resultaatgericht en creatief.

Gevoel voor de culturele verschillen;

Gevoel voor humor

Sollicitatie procedure:

Selectie vindt plaats door een selectiecommissie. De kandidaat die als meest geschikt wordt bevonden uit de sollicitatieprocedure, wordt benoemd in dienst van het Gouvernement van Curaçao, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Aan deze functie is schaal 6 van het bezoldigingsbesluit ambtenaren 1998 (L.B. 1997 no. 314) verbonden. Benoeming geschiedt conform de Landsverordening, materieel ambtenarenrecht en geldend beleid en de regelgeving van het Gouvernement van Curaçao. Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen worden uitgenodigd om uiterlijk 7 juli 2023 te reageren. Bij gelijke geschiktheid gaan ambtenaren in dienst van het Gouvernement van Curaçao voor in de procedure.

Een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien van een uitgebreide curriculum vitae, voorzien van kopieën van diploma’s en eventuele certificaten dient u te richten aan: De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, t.a.v. Afdeling HRM Caribisch personeel per e-mailadres [email protected] Sollicitaties die na bovengenoemde datum gestuurd worden, zonder CV en/of zonder kopieën van diploma’s en certificaten zullen niet in behandeling genomen worden.

