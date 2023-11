Vacature Onderwijsassistenten Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar twee enthousiaste, vakbekwame onderwijsassistenten (2 FTE) voor de unit VMBO.



De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

VMBO (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg. Samen met zo’n 50 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 510 leerlingen die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op (arbeids)deelname in de maatschappij.

Wat ga je doen?

Jij geeft, onder begeleiding van de vakdocent, alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Je bent niet bang om je steentje bij te dragen en neemt, in samenspraak met de vakdocent, initiatief waar nodig zodat alle leerlingen zich beter zullen ontwikkelen. Naast pedagogische ondersteuning is natuurlijk ook het didactische aspect van belang. Samen met de vakdocent zorg jij ervoor dat de kennis van de leerlingen aan het eind van het jaar op een gewenst niveau is. Daarnaast ondersteun je de leerlingbegeleiding met administratieve taken en vang je leerlingen op die pedagogische ondersteuning nodig hebben.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante mbo-opleiding voltooid. Je hebt een positieve instelling en je bent in staat snel een band met de leerlingen op te bouwen. Daarnaast ben je pedagogisch sterk en kan je de leerlingen structuur/duidelijkheid bieden. Ook lukt het jou op een positieve manier rust en regelmaat in een groep te brengen. Je bent tevens in staat zelfstandig groepen te begeleiden. Je kunt goed samenwerken en bent flexibel inzetbaar.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris in schaal 5 (max. $ 2.332 bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Bonaire:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met dhr. Francis Pieter, unitdirecteur VMBO: Tel +599-7157741 of: [email protected].

Is jouw interesse gewekt?

Solliciteer dan via:

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/onderwijsassistenten-2-fte-vmbo