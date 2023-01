Vacature Onderwijskundig Teamleider Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

Voor de unit Speciale lesplaatsen zijn we op zoek naar een onderwijskundig teamleider die per 1 april 2023 het team komt versterken! (1 fte).

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

De unit Speciale Lesplaatsen telt ongeveer 200 leerlingen en biedt divers onderwijs aan (praktijkonderwijs, cluster 3, cluster 4, ISK en Entree Onderwijs). De SGB en dus ook de SLP is de enige school op Bonaire. Dat betekent dat alle leerlingen uit alle windstreken met zeer diverse achtergronden elkaar hier ontmoeten. Voor veel leerlingen is Nederlands een vreemde en moeilijke taal. De instructietaal op de SLP is dan ook Papiamentu (m.u.v. de ISK). De SLP wil een kwaliteitsslag maken en is nu op zoek naar een onderwijskundig teamleider.

Wat ga je doen?

Je vormt samen met één teamleider en de unit-directeur de schoolleiding. Je bent verantwoordelijk voor het op papier zetten van verschillende onderwijsprocessen en het monitoren en borgen van deze processen. Je coacht en ondersteunt de teamleden in het onderwijsproces.

Je geeft leiding aan een deel van het team. Het totale team bestaat uit ongeveer 40 personen.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega’s en de directeur en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid.

Je initieert en begeleidt onderwijskundige vernieuwingen zoals de invoering van de nieuwe uitstroomrichting groen en op het praktijkonderwijs het onderzoek naar de heterogene brugklas (VMBO Basis-Praktijkonderwijs).

Je bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactische klimaat. Je stuurt daarvoor de mentoren en co-mentoren van de Speciale Lesplaatsen aan, bepaalt mede de inhoud van de mentorlessen en brengt structuur aan.

Wat vragen wij van je?

Je hebt ruime ervaring in het voortgezet onderwijs, beschikt over (bij voorkeur) bewezen leiderschapskwaliteiten en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie. Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau en beschikt over een lesbevoegdheid voor een vak in het voortgezet onderwijs dat de Speciale Lesplaatsen aanbiedt.

We zijn op zoek naar iemand die:

A. de verbindende factor binnen het team is. Oog en oor heeft voor zijn collega’s én de leerlingen en ook eerlijk en rechtvaardig handelt.

B. zorgvuldig werkt en zelf de zaken goed op orde heeft en deze structuur ook kan bieden aan het team.

C. docenten inspireert tot het bieden van boeiend en duurzaam onderwijs om daarmee leerlingen te stimuleren tot leren.

D. grote betrokkenheid bij leerlingen en collega’s heeft en duidelijk, doortastend en resultaatgericht is met genoeg energie. Je bent pas tevreden als het klaar is.

Je verdiept je in de ontwikkelingen van het onderwijs op Bonaire en Nederland. Je bent communicatief vaardig. Je mondeling en schriftelijk taalgebruik in het Nederlands is op orde en je spreekt bij voorkeur ook Papiamentu of bent bereid dit te gaan leren. Je bent goed op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs (het liefst op Praktijkonderwijs) en het MBO.

Wat bieden wij?

Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LD met een max. van 5056 USD) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 15 januari 2023 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met Eric Bouwman , Unit-Directeur van Speciale Lesplaatsen:

Tel +599-7157760 of : [email protected].

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.