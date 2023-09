Vacature Onderzoeker | Communicatieadviseur

De Staten van Curaçao stelden op 21 november 2021 de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in ten behoeve van de uitvoering van een parlementaire enquête met betrekking tot de totstandkoming van het HNO (tegenwoordig: Curaçao Medical Center). De enquête is momenteel in voorbereiding.

Namens de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek HNO is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

· Onderzoeker (WO)

· Communicatieadviseur (HBO)

Samen vormen deze functies de ondersteunende staf bij de uitvoering van de parlementaire enquête HNO.

Het betreft functies voor een periode van maximaal 6 maanden met een mogelijke uitloop van maximaal 2 maanden. De ondersteunende staf valt onder het secretariaat van de commissie.

Onderzoeker (WO)

De onderzoeker werkt in teamband en ondersteunt de betreffende commissie bij de opzet en uitvoering van haar onderzoek.

De functie

Als onderzoeker levert u een bijdrage aan het parlementaire onderzoek. U draagt zorg voor een deel van het bureauonderzoek, bereidt het veldonderzoek voor, verwerkt en analyseert de resultaten. U verzamelt, interpreteert en analyseert gegevens en formuleert onderzoeksbevindingen. U bestudeert relevante documentatie en doet feitenonderzoek. Ook levert u een bijdrage aan het opstellen van tussen- en eindrapportages. U signaleert knelpunten en komt met oplossingsrichtingen. Daarnaast draagt u zorg voor een effectieve en prettige communicatie met de collega’s in het onderzoeksteam.

U werkt in opdracht van de onderzoekscommissie en legt verantwoording af aan de commissievoorzitter of diens plaatsvervanger. Met betrekking tot zowel proces als inhoud stemt u af met de externe procesbegeleider.

Uw profiel

U beschikt minimaal over een afgeronde WO-opleiding. Kandidaten hebben aantoonbare ervaring met (wetenschappelijk, maatschappelijk) onderzoek en zijn politiek-bestuurlijk sensitief. U heeft een goed begrip van de Curaçaose samenleving, maatschappelijke en politieke verhoudingen en recente ontwikkelingen. U bent integer, politiek onafhankelijk en flexibel. Een goede beheersing van het Papiamentu is een pré.

Detachering of inhuur behoort tot de mogelijkheden.

Communicatieadviseur (HBO, 20 uur)

De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van de communicatiestrategie en adviseert hierover aan de onderzoekscommissie.

De functie

Als communicatieadviseur levert u een bijdrage aan het formuleren van de interne en externe communicatierichtlijnen van de commissie. U werkt deze uit in concrete communicatieplannen inclusief planning en budget. U bent het aanspreekpunt voor de commissie met betrekking tot de communicatie en vervaardigt zelfstandig communicatieproducten. Te denken valt aan publieksvoorlichting, het bewerken van door de onderzoekers aangeleverd materiaal, presentaties, persberichten en de beantwoording van vragen. U bewaakt de kwaliteit van de producten, de vormgeving en het tijdpad. U maakt onderdeel uit van het onderzoeksteam en levert een bijdrage aan de algehele voortgang van het onderzoek.

U werkt in opdracht van de commissie en legt verantwoording af aan de commissiegriffier en de commissievoorzitter. Met betrekking tot zowel proces als inhoud stemt u af met de externe procesbegeleider.

Uw profiel

U beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een relevant vakgebied. U heeft aantoonbare kennis en minimaal 2 jaar ervaring op het terrein van strategische communicatie en de uitvoering daarvan. U heeft een goed begrip van de Curaçaose samenleving, maatschappelijke en politieke verhoudingen en recente ontwikkelingen. U werkt accuraat en zelfstandig. U bent integer, politiek onafhankelijk en flexibel. Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in zowel het Nederlands als het Papiamentu zijn een vereiste.

Detachering of inhuur behoort tot de mogelijkheden.

Procedure

Deloitte zal deze procedure uitvoeren namens de Griffie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. I. Seraus via +5999 433 3336 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk maandag 17 september 2023 e-mailen naar Mw. I. Seraus via [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een referentieonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.