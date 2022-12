Vacature Operationeel Manager Restaurant & Beachclub Curaçao

Als Operationeel Manager ben je eindverantwoordelijk voor de gehele operatie van de Beach club: events, alle food & beverage- producten binnen het restaurantbedrijf en het strand.

De baan:

Leidinggeven aan alle bedrijfsactiviteiten binnen de Beach Club

Bewaken van realisaties (omzet en kosten) van de diverse afdelingen en van de outlet als geheel, bijsturen van afwijkingen

Voorstellen doen voor het verbeteren van de kwaliteit

Zorgdragen voor de representatieve staat van voorzieningen

Wie ben jij? Als Operationeel Manager ben je goed in het aansturen, begeleiden, coachen en motiveren van alle medewerkers van de Beach Club. Verder kun je goed inspelen op speciale wensen en dit mogelijk maken.

En:

Je beschikt minimaal over een HBO/ Bachelor diploma in de richting van hospitality of vergelijkbaar

Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

Je bent sterk in plannen en organiseren

Je hebt creativiteit en onderscheidend vermogen in je dienstverlening

Je hebt kennis in woord en geschrift van het Engels, Nederlandse en Papiaments (Spaans is een pré)

Wat bieden wij: Je kunt je ontwikkelen in een veelzijdige functie. Wij zijn een groeiende organisatie die mee gaat met haar tijd en de trends. Daarnaast bieden wij doorgroeimogelijkheden en omdat ondernemen in ons DNA zit liggen er genoeg kansen.

Wie zijn wij: Toucan Beach is het overkoepelende bedrijf van de vier organisaties; Kontiki Beach Resort, Cabana Beach, Mood Beach en Wet&Wild. Toucan Beach is een familiebedrijf, waarbij eenieder met zijn unieke eigenschap maar samen als een team bijdraagt om de verwachting van onze gast te overtreffen. Daarnaast creëren wij bewustzijn voor de natuur en dragen we een steentje bij aan onze gemeenschap.

Ben jij het talent die wij zoeken? Stuur vóór 9 december 2022 jouw cv + motivatiebrief naar: [email protected]. Tot snel!