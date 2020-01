Vacature Orthopedagoog/ Gedragswetenschapper (Sint Maarten)

4 Gedeeld

Stichting Zorgverlening het Wit Gele Kuis is op zoek naar een:

Orthopedagoog/Gedragswetenschapper



Als onderdeel van de Stichting is het Sister Basilia Center de aanbieder van gehandicaptenzorg op Sint Maarten. Met ons dagbestedingscentrum, residentiële woonvorm en begeleid wonen, trachten wij onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen. Onze doelgroep is divers qua mate van lichamelijke en verstandelijke beperkingen en bijbehorende zorgvraag. Wij bieden zorg op maat waardoor een flexibele en creatieve aanpak vereist is.



Voor deze veelzijdige groep cliënten zijn wij op zoek naar een

ervaren Orthopedagoog/Gedragswetenschapper die naast diagnosticeren en behandelen ook in staat is om onze groepsleiders te ondersteunen (coachen). Het is voor kandidaten belangrijk om zich te realiseren dat wij als kleine stichting nog veel willen ontwikkelen en aan het opzetten zijn qua methodisch werken. Dat vraagt visie en pionierswerk waardoor initiatief, durf en met name nieuwsgierigheid begrippen zijn die bij de door ons gewenste kandidaat voorop dienen te staan om dit samen met ons verder vorm te kunnen geven.

Verder ben jij de persoon die helpt om ingewikkelde problematiek te

ontrafelen, inzicht te verkrijgen in factoren die je kan beïnvloeden en

daarmee positieve veranderingen helpt te maken in het leven van

onze cliënten.



Vereisten voor deze functie zijn een universitaire studie in

‘Orthopedagogiek’, ‘Psychologie’ of vergelijkbare opleiding, met

voorkeur voor (maar niet vereist) postdoctoraal specialisatie of BIG

registratie / NVO generalist. Het hebben van de basis diagnostiek

aantekening (BAPD) is noodzakelijk. Kennis en ervaring in de gehandicaptenzorg is een voorwaarde. Indien je ook kennis en ervaring hebt met onze andere doelgroepen is dat een pré.

Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis is een multidisciplinaire

zorginstelling op Sint Maarten en een van de grotere zorgverleners op

het eiland. Met ruim 160 medewerkers verzorgen wij dagelijks een veelheid aan cliënten met zeer uiteenlopende zorgvraag. De stichting is constant in ontwikkeling en streeft ernaar om naast het centraal stellen van de client, haar medewerkers optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Naast salaris, vakantiegeld, een kerstbonus, ziektekostenverzekering en ons pensioenplan, biedt de Stichting een werkomgeving met de mogelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De Stichting moedigt haar medewerkers aan een gezonde levensstijl te hanteren en ondersteund dit met diverse gratis sportactiviteiten.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +1 721 5484431 en vragen naar Jaap. Sollicitaties ontvangen wij graag op: careers@whiteyellowcross.org.