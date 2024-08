Nieuws Curaçao Vacature Pedagogische Medewerker(ster) Bonaire Melanie Zandwijk 22-08-2024 - 4 minuten leestijd

Ben jij de dynamische en ambitieuze pedagogische medewerker(ster)Pedagogische Medewerker(ster) mbo-niveau 3 of niveau 4?

Ben jij op zoek naar werk als Gespecialiseerd pedagogisch medewerker(ster) of Sociaal Pedagogisch medewerker?

Heb je een Kinder-EHBO en BHV-diploma en een VOG?

Heb je een rijbewijs B (voorkeur C)?

Dit is jouw kans om te solliciteren of ons een WhatsApp te sturen!

Functieomschrijving

Taken:

Begeleiden van kinderen van 4-12 jaar

Toepassen van pedagogische kennis

Inzicht in groepsdynamische processen

Kennis van geldende hygiëne- en veiligheidseisen

Uitwisselen van informatie over kinderen en werkzaamheden intern en extern

Registreren van aanwezigheid van de kinderen en rapporten maken

Verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen en opvang

Zelfstandig beslissingen nemen in dagelijkse processen, ook in noodsituaties

Deskundigheid bevorderen

Verantwoordelijkheden:

Creëren van een veilige omgeving voor kinderen, volgens het pedagogisch beleidsplan

Bijhouden van de ontwikkeling van kinderen en hierover rapporteren aan de leidinggevende

Afstemmen met collega’s over de dagindeling en samenwerking

Deelnemen aan werkoverleg en studiedagen/workshops

Verrichten van lichte huishoudelijke taken in de groep en zorgen voor hygiëne en inventaris

Begeleiden en instrueren van groepsleidsters in opleiding en stagiaires, en hierover rapporteren

Competenties en vaardigheden:

Sociaal vaardig

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Bekend met Microsoft Office

Verantwoordelijk

Initiatiefrijk

Flexibel

Zelfstandig

Wat bieden wij je aan?

Een salaris conform de wetgeving

Een vriendelijke werkomgeving in een klein team

Een contract voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging

Cursussen relevant aan je werk

Warme maaltijd

Wil je solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar: kinderopvangolijfje.2023@gmail.com. Als je vragen hebt over deze vacature, kun je contact opnemen met Olivia Hart via: Tel: 599-7802602.

Kinderopvang Olijfje is een buitenschoolse opvang die aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van kinderen. Onze kinderen zijn onze toekomst! Wij doen ons werk met passie en liefde voor de kinderen, en met aandacht voor elk kind.

56