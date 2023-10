Vacature Planner A Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

De afdeling Bureau Capaciteitsplanning & Mobiliteit (BCM) is bezig met doorontwikkeling en professionalisering van de strategische personeelsplanning binnen Fundashon Mariadal. Momenteel bestaat het team uit 6 collegaÔÇÖs en zijn we op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste collega ter versterking van ons team!

Als planner ben je verantwoordelijk voor het opstellen van dienstroosters voor zorgprofessionals in het geautomatiseerde roostersysteem Checks. Hierbij is het essentieel om een optimaal evenwicht te vinden tussen de kwaliteits- en bezettingseisen van de afdeling en de persoonlijke wensen van het personeel. Daarnaast dien je rekening te houden met het geldende beleid, de CAO en de arbeidstijdenwet om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming is met de regelgeving.

Dit neem je mee

Ervaring als Planner en bij voorkeur binnen een zorginstelling;

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Goede beheersing van Papiaments of bereid om dit te leren;

Goede sociale vaardigheden, je bent in staat goed te luisteren, hebt overtuigingskracht en bent behulpzaam.

Oplossingsgericht, je zoekt naar oplossingen bij knelpunten in complexe planningen en spoedsituaties;

Zelfstandigheid, je voert de functie zelfstandig uit waarin je goed prioriteiten kunt stellen;

Oplettendheid bij het opstellen van complexe planningen en je bent in staat verbanden te leggen tussen gegevens;

Doorzettingsvermogen bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten in planningen en/of processen.

Dit bieden we je

De functie van Planner A is ingedeeld in Functiegroep 30 met een salaris van minimaal $ 1.919,- en maximaal $ 2.627,- bruto per maand op basis van 40-urige werkweek.

Een pensioenregeling, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan v├│├│r 10 november ’23 via deze link:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/planner-a