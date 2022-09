Vacature Planner D Bonaire

Planner D (Ervaren planner met coördinerende/leidinggevende capaciteiten)

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.



Wij zijn op korte termijn op zoek naar een: Ervaren planner met coördinerende/leidinggevende capaciteiten

Dit ga je doen

De afdeling Bureau Capaciteitsplanning & Mobiliteit (BCM) is aan het uitbreiden en professionaliseren. Momenteel bestaat de afdeling uit een team van zes planners die zorg dragen voor het roosteren van de afdelingen, het verwerken van verlof en arbeidsongeschiktheid en ze werken nauw samen met de HR afdeling. Het centraal roosteren is nog volop in ontwikkeling en om verder te kunnen groeien zijn wij op zoek naar een ervaren planner die naast zijn/haar meewerkende rol ook operationeel leiding geeft aan het team. Je bent het eerste aanspreekpunt, verricht collegiale coaching en levert met jouw kennis en ervaring een grote bijdrage aan de ontwikkelingen en doelstellingen van de afdeling BCM. Belangrijk in deze functie is dat je in staat bent mogelijke knelpunten in het werkproces te signaleren en actie te ondernemen in samenwerking met de collega’s binnen het team.

Dit neem je mee

Diploma op gebied van personeelsplanning op MBO 4-niveau plus of HBO niveau;

Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring als Planner in een coördinerende/coachende rol;

Affiniteit met de zorg;

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Goede beheersing van Papiaments of bereid om dit te leren;

Goede sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid, kunnen luisteren en het bewaren van de eigen houding en overtuigingskracht zijn vereist bij de uitvoerende werkzaamheden en het operationeel leidinggeven;

Je bent in staat om knelpunten te signaleren bij complexe planningen en spoedsituaties en oplossingsgericht te denken;

Je bent in staat om naast je coördinerende/ coachende rol ook een actieve meewerkende houding aan te nemen.

Dit bieden we je

De functie van Planner D is ingedeeld in Functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.761,- en maximaal $ 3.735,- bruto per maand op basis van 40 urige werkweek.

Een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Kelly van de Wetering via Email: [email protected].



Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 11 oktober 2022 te uploaden via deze link: https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/100/planner-d

