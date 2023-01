Vacature Proces & Technologie Analist D Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De Proces Technologie Unit is verantwoordelijk voor het beschrijven en valideren van processen, procedures en protocollen, specificaties, installaties, kritieke ruimtes, medische apparatuur & technologie, schoonmaakconcepten, gastvrijheid concepten, “way-finding” en voedingsconcepten. Mede uitvoering, toezien en ondersteuning op kwalitatieve en veilige uitvoering van uitvoeringswerkzaamheden van TBO-afdelingen. Het ontwikkelen van digitale monitoring van de beschikbaarheid en prestaties van onder andere kritische ruimtes, gebouw gebonden (vitale) installaties, medische technologie, ICT en veiligheid van ruimtes en terreinen.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Proces & Technologie Analist D Aandachtsgebied Voedingsdienst (1 fte)

Dit ga je doen

ontwikkelt digitale proces monitoring van de beschikbaarheid en de prestaties van gebouw gebonden (vitale) installaties, medische technologie en ICT ook primaire ondersteunende bedrijfsprocessen op gebied van Voedingsdienst

stelt verbeteradviezen op m.b.t. het specifieke aandachtsgebied Voedingsdienst of Schoonmaak & Disinfectie samen met de betrokken afdelingen binnen de Technische Beheersorganisatie en Zorg

signaleert, onderzoekt en analyseert gebruikerswensen en vertaalt deze naar oplossingen

monitort en bewaakt de werking van ICT-netwerken en/of systemen t.b.v. de Voedingsdienst

optimaliseert de prestatiekenmerken van ICT-netwerken en/of systemen t.b.v. de Voedingsdienst

analyseert en prioriteert ICT-incidenten bij de Voedingsdienst

richt monitoringssystemen in bij de Voedingsdienst

ontwikkelt vanuit het vakgebied Voedingsdienst procedures/protocollen

maakt risico-analyses

ontwikkelt operationeel ICT beleid t.b.v. de Voedingsdienst

adviseert het management op het gebied van het aandachtsgebied Voedingsdienst

stelt (management)rapportages op

overlegt met leveranciers

coördineert (dagelijkse) werkzaamheden/processen

leidt organisatiebrede projecten en neemt ook deel aan projecten

Dit neem je mee

Kennis van het desbetreffend aandachtsgebied op hbo-niveau en aanvullende HBO opleidingen en ervaring is vereist.

Kennis van projectmanagement is vereist.

En ook belangrijk

Zelfstandigheid is vereist voor het verrichten van werkzaamheden zowel zelfstandig als in teamverband

Je bent integer

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments

Oplettendheid is vereist bij het monitoren en coordineren van de juiste afhandeling van incidenten/problemen, uitvoeren van risico-en impact analyses

Overtuigingskracht is vereist bij het implementeren van aanpassingen en ook coachen van collega’s

Dienstverlenende houding i.v.m. advisering op het desbetreffend aandachtsgebied

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Proces & Technologie Unit Analist D is ingedeeld in functiegroep 55 met een salaris van minimaal $ 3.458,= en maximaal $ 4.918,= bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de Unitleider TBO, dhr. I. Greving via email: [email protected]

Solliciteren

Heb je als achtergrond HBO Technische Bedrijfskunde, HBO Facility Management, HBO Hospitality Management nodigen wij je dan uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen naar [email protected]

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.