Vacature Projectleider SGB

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon! SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwaam Projectleider (0,8 fte).



De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Ben jij een enthousiaste en gedreven professional met een passie voor het onderwijs? Heb je ervaring met het leiden van projecten en het aansturen van teams? Dan hebben wij een uitdagende functie beschikbaar voor jou als Projectleider.

Wat ga je doen?

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het initiëren, plannen en aansturen van diverse projectmatige activiteiten binnen de SGB. Als projectleider werk je samen met beleidsadviseurs en andere projectleiders binnen de SGB. Samen professionaliseer je het projectmatiger werken. In je rol adviseer en ondersteun je de units. De SGB bestaat uit vier units: VMBO, Liseo Boneriano (Mavo, HAVO en VWO), Speciale lesplaatsen (SLP) en het MBO. Je leidt en begeleid de diverse projecten. Daarnaast monitor je de diverse subsidiestromen. Je legt hierover verantwoording af aan het bestuur, ministerie en de overheid. Een van de subsidies waarvoor projecten worden geïnitieerd is het Masterplan Basisvaardigheden.

Wat vragen wij van je?

Je hebt ervaring als projectleider dan wel een leidinggevende positie. Je beweegt gemakkelijk tussen verschillende lagen van de organisatie en hebt een hands-on mentaliteit. Gezien de bovenschoolse positie, is het van belang dat je zelfstandig én proactief werkt. Je hebt minimaal HBO+ werk – en denkniveau (WO is een pre). We zijn op zoek naar iemand die inspireert, initieert, overzicht heeft en doorpakt. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en krijgt gemakkelijk mensen mee.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een centrale rol binnen de organisatie waarin je het bestuur en de unit directeuren adviseert. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 11 met een maximum van 4.833 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

Het betreft in eerste instantie een projectaanstelling tot en met schooljaar 2025-2026.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk op de sluitingsdatum van deze vacature. Rechtsboven aan deze pagina vind je een knop waarmee je kan solliciteren. Bij voorkeur niet per mail solliciteren. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Is jouw interesse gewekt?

Solliciteer dan via: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/projectleider