Vacature Projectleider Taalbeleid Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

Wat ga je doen?

De SGB staat op het punt om te starten met een nieuw taalbeleid gebaseerd op het eilandelijk taalbeleid en als onderdeel van de onderwijsagenda. Dit gaat uit van de meertalige context van het eiland. Op basis van jouw inzichten en kennis stuur je deze pijler aan als projectleider voor de gehele SGB rekening houdend met de verschillen per unit. Je denkt na over de visie op taalbeleid in de meertalige context, de ontwikkeling van leerlijnen, didactiek die hier bij hoort. Je stelt een projectplan met behulp van externe deskundigen en geeft daar uitvoering aan de komende jaren. Je voert gesprekken met de externe deskundigen en ondersteuners van dit meerjarentraject. Denk dan aan collega’s uit het primair onderwijs, OCW, Unitdirecteuren en experts op het gebied van meertaligheid. Je schrijft mee aan het beleid en geeft leiding aan het implementatietraject waaronder de training van de collega’s voor wat betreft didactiek die past bij de meertaligheid (translanguaging).

Wat vragen wij van je?

Je hebt ruime ervaring in het onderwijs, beweegt gemakkelijk tussen verschillende lagen van de organisatie. Je hebt niet kennis maar ook een visie van taalbeleid en bij voorkeur meertaligheid. Je hebt ervaring als projectleider dan wel een leidinggevende positie. Gezien de bovenschoolse positie, is het van belang dat je zelfstandig én proactief werkt. Je hebt minimaal HBO+ werk, – en denkniveau (WO is een pre). We zijn op zoek naar iemand die docenten inspireert. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en krijg gemakkelijk mensen mee.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een centrale rol binnen de organisatie waarin je de Unit Directeuren en docenten adviseert over taalbeleid en met namen de praktische toepassing daarvan. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 11 met een maximum van 4.647 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

Het betreft in eerste instantie een projectaanstelling voor de komende drie jaar in het kader van subsidie versterking basisvaardigheden.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van SGB;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.