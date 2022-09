Vacature Recherche Assistent Curaçao

Formele functie: Medewerker Intake en Service

Competenties:

Klantgerichtheid

Accuratesse

Luisteren

Interculturele sensitiviteit

Betrokkenheid

Samenwerken

Wil jij in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden een bijdrage leveren aan de bestrijding van corruptie, drugshandel en andere zware georganiseerde criminaliteit die de lokale en internationale rechtsorde ondermijnen? Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) zoekt een recherche-assistent.

Wat ga je doen?

Als recherche-assistent ben je een belangrijke ondersteunende kracht binnen de opsporingsteams. Je voert diverse administratieve werkzaamheden uit en ondersteunt collega’s bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je werk bestaat onder andere uit het verwerken van gegevens in politiesystemen, het raadplegen van in- en externe geautomatiseerde systemen, het opmaken van (eenvoudige) rapportages en processen-verbaal, het registreren en afhandelen van in beslag genomen goederen, het inscannen van documenten en het bieden van ondersteuning op doorzoekingslocaties. Kortom, je bent de duizendpoot binnen de opsporingsteams.

Waar ga je werken?

Het RST is een samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Curaçao en Sint Maarten. Het RST is al meer dan 20 jaar verantwoordelijk voor het aanpakken van ernstige vormen van corruptie en internationale en lokale vormen van zware criminaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Wij werken actief samen met de lokale korpsen van de landen Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland, maar ook met politiediensten in de omliggende landen en bijvoorbeeld met de landsrecherches, de Kustwacht, de Kmar en de Nederlandse politie. In het RST werken zo’n 120 gedetacheerde medewerkers vanuit verschillende organisaties, zoals de Nederlandse politie, lokale korpsen, FIOD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. We richten ons vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire op de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van rechercheonderzoeken. In Nederland zit de stafondersteuning.

Jij gaat onder andere werken bij het Centrale Team van het RST. Vanwege de kleinschaligheid is er veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief en ondernemerschap worden dan ook gestimuleerd. Het werk bij het RST vraagt om deskundige medewerkers die omgevingsbewust zijn, open staan voor interculturele samenwerking en een actieve bijdrage willen leveren aan die samenwerking.

Wie ben jij?

Jij bent een initiatiefrijke, stressbestendige en klantgerichte collega. Je werkt nauwgezet, hebt een proactieve houding en ondersteunt collega’s; gevraagd en ongevraagd. Je kunt goed organiseren en met jouw accuratesse breng je structuur in de administratieve werkzaamheden. Je bent een teamspeler en gericht op het behalen van het teamresultaat. Je bent in staat jouw weg te vinden in een nieuwe (werk)omgeving. Dit gaat een stuk gemakkelijker met een goed gevoel voor humor en een gezonde mate van sociale sensitiviteit. Je voelt je betrokken bij het werk en jouw collega’s en zoekt graag de samenwerking. Het is belangrijk dat je flexibel bent; geregeld werken wij meer dan 8 uur per dag en soms wordt ook in de avonden en weekenden een beroep op je gedaan. Je gaat werken binnen een andere cultuur. Dit vraagt om interculturele sensitiviteit. Van jou wordt dan ook verwacht dat je het vermogen hebt om je aan te passen aan die andere cultuur en dat je initiatieven onderneemt om te komen tot interculturele samenwerking.

Verder vragen wij:

Mbo werk- en denkniveau

Opsporingsbevoegdheid en/of een boa-certificaat

Kennis van de samenleving in het Caribisch gebied

Bij voorkeur kennis van sociale media en ervaring binnen de opsporing

Beheersing van Engels, in woord en geschrift

Kennis van Papiaments en Spaans is een pre

Wat wij bieden

De standplaats is Willemstad, Curaçao. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 40 uur per week met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

We bieden je een uitdagende functie waarin veel van je wordt verwacht. Maar je krijgt er ook veel voor terug; bijvoorbeeld een grote mate van vrijheid, vertrouwen en veel eigen verantwoordelijkheden.

Interesse?

Als je meer informatie wilt over de functie, dan kun je gerust je telefoonnummer mailen naar recherche-assistent Akkie Weidenaar ([email protected]). Zij zal dan contact met je opnemen. Je mag je bericht ook mailen naar hoofd opsporing Wilma Teunissen ([email protected]).

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met senior recruiter Marita Daanje, ([email protected], +31 6 54 75 02 74).

Stuur uiterlijk 10 oktober 2022 je CV, je motivatiebrief en een recente pasfoto naar [email protected]. De selectiegesprekken vinden plaats in week 45 en 46.

Wat verder belangrijk is

Een sollicitatiegesprek, referentenonderzoek en veiligheidsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

De beoogde startdatum wordt in overleg bepaald.

