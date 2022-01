Vacature Reclasseringswerker en Coordinator Werkstraffen Bonaire

1 Delen

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland is op zoek naar reclasseringswerkers (m/v) om het bestaande team te versterken. Het team bestaat thans uit verschillende (senior) reclasseringswerkers, een beleidsadviseur, administratieve krachten, een coördinator administratie en een directeur. Het team is verdeeld over de drie eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Gezocht worden enthousiaste, dynamische medewerkers, die bereid en in staat zijn hun werkzaamheden uit te oefenen in een boeiend werkveld. Ervaring als reclasseringswerker is een pré. De bereidheid en het vermogen zich in te leven in en aan te passen aan de leef-, woon- en werkomstandigheden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is een vereiste.

De functies zijn nadrukkelijk niet als een tijdelijke detachering vanuit Nederland bedoeld. Met gegadigden voor deze functies zal een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar worden gesloten. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot een vervolgcontract of een vaste aanstelling.

De standplaats is in beginsel Bonaire, waarbij bereidheid moet zijn om ook tijdelijk werkzaamheden uit te voeren op Saba en Sint Eustatius.

Organisatie

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) is een zelfstandige stichting die deel uitmaakt van de justitiële keten en die volledig wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie Nederland.

Meer informatie op www.reclassering-cn.com.

Werkzaamheden

Begeleiden van en toezicht houden op personen, in een gedwongen kader, die met politie/ justitie in aanraking zijn gekomen.

Het op verzoek van het Openbaar Ministerie opstellen van vroeghulprapporten en het samenstellen van voorlichtingsrapporten.

Adviseren aan de minister van Veiligheid & Justitie m.b.t. o.a. elektronisch toezicht en voorwaardelijke invrijheidsstelling van gedetineerden.

Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van alternatieve straffen voor veroordeelden (coördinator werkstraffen).

Het geven van( groeps) gedragsinterventies.

Bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het primaire proces.

Functie-eisen

Afgeronde HBO MWD- JD of SPH opleiding (Coördinator werkstraffen minimaal een afgeronde MBO opleiding) aangevuld met kennis, ervaring en affiniteit ten aanzien het werken met de doelgroep, bij voorkeur in een justitieel kader.

Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie.

Beschikken over een goed inzicht in en sterk gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen op de BES-eilanden.

Beschikken over goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling in het Engels, Nederlands en bij voorkeur eveneens in het Papiamento en Spaans.

Beschikken over een grote mate van flexibiliteit, analytisch vermogen, stressbestendigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en het zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Beschikken over een rijbewijs.

Wij bieden een zeer uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Het salaris is conform functiewaardering met de daarbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden volgens het arbeidsvoorwaardelijk reglement van de SRCN.

Reclasseringswerker minimaal $ 2579,- en maximaal $ 3927,-

Coördinator Werkstraffen minimaal $ 2247,- en maximaal $ 3506,-

Sollicitanten voor bovenvermelde functie worden verzocht om hun schriftelijke sollicitatie voor 24 januari 2022 te sturen naar:

Stichting Reclassering Caribisch Nederland

t.a.v. Dhr E.C.P. Sinke

Postbus 777

Kralendijk, Bonaire

E-mail: [email protected]ng-cn.com

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het kantoor van de SRCN , tel. +599 717 3288 en vragen naar, dhr E. Sinke directeur.



Bij gelijke geschiktheid hebben kandidaten van Caribisch Nederlandse afkomst de voorkeur.

