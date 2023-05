Vacature Remedial Teacher (RT) Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame

Remedial Teacher (1 fte) voor de unit Liseo Boneriano.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Liseo Boneriano verzorgt onderwijs voor de klassen van MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs), HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) en VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

Wat ga je doen?

Als Remedial Teacher ben je verantwoordelijk voor het bieden van gespecialiseerde educatieve ondersteuning aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsachterstanden. Je werkt samen met individuele studenten of kleine groepjes, zodat ze de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken. Je zult nauw samenwerken met leraren, ouders en andere professionals om gepersonaliseerde lesplannen te ontwikkelen en te implementeren die aansluiten bij de unieke behoeften van elke leerling. Als RT’er help je leerlingen met vakken zoals Nederlands, rekenen/wiskunde of Engels.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante hbo-opleiding voltooid en beschikt bij voorkeur over minimaal 3 jaar onderwijservaring als RT’er in het voortgezet onderwijs. Indien je geen ervaring hebt in het voortgezet onderwijs maar in het basisonderwijs, nodigen we je ook uit om te solliciteren. Het hebben van een onderwijsbevoegdheid is een pre.

Daarnaast heb je het vermogen om individuele leerbehoeften te identificeren en uitstekend inzicht in verschillende lees- en leerstrategieën. Je bent communicatief vaardig, geduldig en empathisch. Het is een vereiste dat je zelfstandig kan werken.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in het zorgteam dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het betreft een baan met concrete uitdagingen en resultaten. We bieden een salaris in schaal LB (max. $ 4.092 bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. Deze vacature betreft een projectaanstelling gedurende de subsidie “Verbetering basisvaardigheden”. De huidige subsidie geeft de mogelijkheid om de vacature tot en met schooljaar 2024/2025 in te vullen.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. B. Sol Unit-Directeur van Liseo Boneriano: Tel +599-7157780 of: [email protected].

