Vacature Sales Medewerker Curaçao

Regeljelease.nl is een online leasebedrijf dat ondernemers in Nederland helpt aan een voertuig middels financial lease. Dit betekent dat we het voor de ondernemer mogelijk maken om in een geschikte auto te rijden, zodat ze hun werk kunnen uitvoeren.



Wij geloven namelijk dat deze ambitieuze doeners en doorpakkers een betrouwbare auto nodig hebben om van A naar B te komen. En dit doen we door 7 dagen per week bereikbaar te zijn met advies op maat. We zijn een snelgroeiende en jonge organisatie met de ambitie om door te blijven groeien.



Daarom zijn we voor ons leasebedrijf Regeljelease.nl op zoek naar jou als Sales topper op ons kantoor in Curaçao!



Omschrijving

Zie jij jezelf al werken vanuit ons kantoor in het gezellige Curaçao? De dag beginnen met een heerlijk bakje koffie, terwijl je je klaarmaakt om klanten te helpen aan een nieuwe bedrijfswagen.



Om 08:00 uur ben je op kantoor in Curaçao. Hier heb je je eigen werkplek met alle benodigde faciliteiten waaronder een Macbook Pro. Waar je onder begeleiding van onze hoofdverkoop Gregory alle ins- en outs leert over het verkopen van auto’s in de Financial Lease.



Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning, maar ook voor gezonde rivaliteit op kantoor. Na werk rij je tussen de palmbomen weer terug naar huis of kun je relaxen op één van de vele stranden.



Krijg jij ook energie van sales en ambieer je om een topverkoper te worden? Lees dan deze vacature Sales Medewerker door en solliciteer bij interesse!



Wat je gaat doen als Sales Medewerker in Curaçao

Als Sales specialist bij Regeljelease.nl ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je speelt een cruciale rol in het adviseren van ondernemers bij het vinden van de juiste leaseoplossing die past bij hun zakelijke behoeften.

Je werkzaamheden zijn:

Het actief benaderen van potentiële klanten voor een voertuig of bedrijfsmiddel.

Het beheren van het gehele salesproces, van eerste contact tot het sluiten van de deal.

Het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met klanten door middel van uitstekende service en opvolging.

Het werken in ons CRM-systeem om leads en klantinformatie gestructureerd bij te houden.

Het samenwerken met het salesteam om doelstellingen te bereiken en te overtreffen.

Wat wij jou bieden:

Een fulltime functie als Sales Medewerker (40 uur per week).

Een zelfstandige functie in een professioneel en gezellig team.

Een ambitieuze omgeving waarin je jezelf kan ontwikkelen.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Vereisten

Je hebt HBO werk- en denkniveau.

Je bent communicatief sterk en hebt een natuurlijke overtuigingskracht.

Je bent zelfstandig, maar ook een teamspeler.

Je hebt een passie voor sales en het behalen van resultaten.

Ervaring in een salesomgeving is een pre, maar geen must.

Je bent woonachtig op Curaçao.

Wil je solliciteren? Stuur dan graag jouw sollicitatie naar: gregory@regeljelease.nl

