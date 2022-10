Vacature Sales Medewerker Curaçao

Concreet Geregeld is een marketingbureau gespecialiseerd in de Automotive. Dit betekent dat we autobedrijven helpen met het maken van de online vertaalslag, waardoor ze meer gaan verkopen.

Concreet Geregeld heeft ook een verzamelwebsite: www.regeljelease.nl. Op deze website kunnen autobedrijven hun voorraad plaatsen. Al deze werkzaamheden verrichten we vanuit onze vestiging in Curaçao en ons kantoor op in Groningen.

We zijn een snelgroeiende en jonge organisatie met de ambitie om ook de komende jaren te blijven groeien.

Daarom zijn we voor onze leasemaatschappij regeljelease.nl op zoek naar jou als Sales Medewerker op ons kantoor in Curaçao

Omschrijving

Zie jij jezelf al werken vanuit ons kantoor in de Green Apple? De dag beginnen met een heerlijk bakje koffie, terwijl je je klaarmaakt om klanten te helpen aan een nieuwe bedrijfswagen.

Om 08.30 uur ben je op kantoor. Hier heb je je eigen werkplek met alle benodigde faciliteiten waaronder een Macbook Pro en mobiele telefoon. Waar je onder begeleiding van onze hoofdverkopers alle ins- en outs leert over het verkopen van auto’s in de Financial Lease.

Krijg jij ook energie van sales en ambieer je om een topverkoper te worden? Lees dan deze vacature Sales Medewerker door en solliciteer bij interesse

Wat je gaat doen als Sales Medewerker op Curaçao

Als Sales Medewerker ben je verantwoordelijk voor de online verkoop van personenauto’s en bedrijfswagens aan de zakelijke markt van Nederland.

Jij bent de topverkoper die de klant helpt aan een passende auto voor zijn of haar bedrijf. Deze werkzaamheden verricht je vanuit Curaçao. Je werkt hier nauw samen met je collega’s op kantoor in Curaçao, maar ook met het sales team op Groningen, om samen tot succesvolle deals te komen

Wie jij bent als Sales Medewerker:

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend

Woont bij voorkeur al op Curaçao.

Een expert op het gebied van sales met een enorme drive om tot succesvolle deals te komen.

Een goede luisteraar die snel en efficiënt de klant kan voorzien van een passend voertuig.

Een resultaatgericht persoon die zowel doelen stelt als realiseert.

Een gedreven en enthousiaste professional die opbloeit in een dynamisch, groeiend en vooral gemotiveerd team.

Wat wij jou bieden:

Een fulltime functie als Sales Medewerker (40 uur per week).

Een zelfstandige functie in een professioneel en gezellig team.

Een ambitieuze omgeving waarin je jezelf kan ontwikkelen.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Werken bij Concreet Geregeld

Ben jij geïnteresseerd in deze openstaande functie als Sales Medewerker? Stuur dan je CV en motivatie op door te reageren op deze vacature.

Het vermelde salaris is in Antilliaanse gulden en exclusief bonus

Soort dienstverband: Vaste baan

Salaris: gaf 3.000,00 – naf 4.500,00 per maand

Dagdienst

Flexibel werkrooster

ma-vr

Weekendbeschikbaarheid

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Bedrijfsfitness

Soorten aanvullende vergoedingen:

Bonusregeling

Overuren uitbetaald

Solliciteren? Stuur een mail naar [email protected] vermeld in het onderwerp waar je op solliciteert.