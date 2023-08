Vacature Schoolmaatschappelijk Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Schoolmaatschappelijk Werker voor de unit Liseo Boneriano.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de SGB op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Liseo Boneriano verzorgt onderwijs voor de klassen van MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs), HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) en VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

Wat ga je doen?

Je begeleidt individuele leerlingen en biedt intern specialistische begeleiding en- zorg bij leer-en psychosociale problemen, sociaal- emotionele problemen, motivatieproblemen en dergelijke. Je stelt een individueel handelingsplan op en voert dit uit.

Je beheert gedurende de dag het timeout-lokaal waar je leerlingen opvangt die tijdelijk de reguliere les niet kunnen volgen. Je zorgt ervoor dat zij hun verhaal kunnen doen en begeleidt de terugkeer van de leerling naar de klas middels de stappen in het protocol. Je hebt hierin ook een signalerende functie naar het zorgteam.

Je signaleert ongeoorloofde absentie van zorgleerlingen en onderneemt stappen om deze tegen te gaan. Je verzorgt of (laat dit verzorgen) de eerste (crisis)opvang en voert begeleidingsgesprekken. Hierbij wordt de problematiek van de deelnemer op school en binnen zijn/haar leefsituatie in kaart gebracht (vaak meervoudige problematiek). Je registreert en rapporteert de geboden begeleiding en zorg en adviseert en communiceert hierover met de verwijzer en gebruikt daarbij het digitale systeem. Je ondersteunt en begeleidt docenten op het gebied van specialistische zorg, geeft tips en handelingsadviezen aan docenten en maakt een vertaalslag naar de les/klassensituatie.

Je organiseert en/of verzorgt zelf psycho-educatie op het gebied van bijvoorbeeld omgaan in een lessituatie van leerlingen met autisme, gedragsproblmetiek enz.

Je werkt samen met collega’s van het Liseo Boneriano én de ketenpartners in de zorg zoals EOZ, MHC, Akseso.

Wat vragen wij van je?

Je bezit het liefst een afgeronde HBO-opleiding Sociaal Maatschappelijk Werk of vergelijkbaar. Heb je een relevante MBO4 -diploma en heb je aantoonbare ervaring en denkniveau op HBO-niveau, reageer dan ook. Je hebt kennis en inzicht in de organisatie en werkwijze van de opleidingen binnen het voortgezet onderwijs en de zorgstructuur. Je bent vaardig in het voeren van adviesgesprekken met leerlingen, in het opstellen van een individueel handelingsplan en in het aangaan van een vertrouwensrelatie met leerlingen met gedragsproblematiek. Je kunt bij meervoudige problematieken een passende aanpak kiezen ten behoeve van een succesvol verloop van de studie van de student. Je werkt hierbij handelingsgericht en opbrengstgericht.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een nieuw opgezet zorgteam dat nauw samenwerkt met de zorg-coördinatoren, verzuimmedewerkers, veiligheidscoördinator en onderwijsassistenten. Het team wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als collega word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 9 met een max. van 3.799 USD bruto bij een fulltime aanstelling bij HBO-niveau) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Deze functie hoort bij een meerjaarse subsidie.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. Milena Ramirez , Teamleider zorg van het Liseo Boneriano: +599 715 77 77 / [email protected].

Wil je solliciteren? Dat kan via deze link:

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/schoolmaatschappelijk-werker-liseo-boneriano

Sluitingsdatum 3 september