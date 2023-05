Vacature Schoolmaatschappelijk Werker Bonaire

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) is op zoek naar een ervaren: SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER (1 FTE).

EOZ Bonaire biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. Bij EOZ Bonaire zijn diverse specialisten en deskundigen werkzaam in een multidisciplinair team. De werkzaamheden worden verricht in het primair- en voortgezet onderwijs, Sociale Kanstraject Jongeren (FORMA) en het MBO.

Werkzaamheden

De schoolmaatschappelijk werker verleent psychosociale hulp aan leerlingen en studenten en ondersteunt en begeleidt daarbij de ouders, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen. Hij/zij onderhoudt ook contacten met netwerkorganisaties en neemt deel aan multidisciplinair overleg.

Functie-eisen

Relevant afgeronde HBO-opleiding met tenminste 3 jaar ervaring;

Beheersing van het Papiamentu en het Nederlands in woord en geschrift;

Kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden;

Kennis van sociale kaart en de hulpverleningsmogelijkheden van Bonaire.

Competenties

De schoolmaatschappelijk werker neemt initiatief, is probleemoplossend, heeft inlevingsvermogen, werkt klantgericht, is een “teamplayer”, is flexibel en kan plannen en organiseren.

Wat bieden we

Een werk-en leerklimaat waar je als professional en persoon door kan ontwikkelen. Afhankelijk van jouw ervaring en kennis bedraagt het maandsalaris bij een fulltime dienstverband maximaal $3927. Daarnaast bieden we je een functie waar je zowel zelfstandig als in een enthousiast multidisciplinair team kunt werken. De kans om met verschillende doelgroepen en specialisaties te werken.

Procedure

De tijdsplanning voor de sollicitatieprocedure:

Uiterlijk voor 10-06-2023 uw cv en motivatiebrief mailen naar: [email protected]

Voor meer informatie:

Neem telefonisch contact met ons via +5997174144 of stel uw vragen per mail via: [email protected]

Uw sollicitatie kunt u via e-mail richten aan: mevrouw A. Hansen, directeur Stichting EOZ: [email protected]

