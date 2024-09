Vacatures Curacao Vacature Secretaris Bestuursbureau Curaçao Melanie Zandwijk 04 september 2024

The Curacao Financial Group (cfg) richt zich op corporate financial advisory in met name het Caribisch gebied. De organisatie onderscheidt zich onder meer door haar focus op kwaliteit, een hoog ambitieniveau en klanttevredenheid. Het team van cfg ondersteunt beleggingsinstellingen bij het realiseren van hun investeringsdoelen, met een oog voor financieel én maatschappelijk rendement. Namens cfg zoeken wij gedreven kandidaten voor bovenvermelde functie.

De functie

In deze functie ondersteun je de directie en het team bij de uitvoering van het beleggingsbeleid voor regionale financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, op de Nederlands Caribische eilanden. Je hebt een centrale rol in het coördineren van bestuursvergaderingen, het bewaken van de jaarplanning en het zorgen voor een efficiënte uitvoering van administratieve en beleidsmatige taken. Daarnaast ben je betrokken bij de voorbereiding van financiële rapportages en risicomanagement. Je bewaakt de voortgang van investeringsprojecten en zorgt voor een gestroomlijnde workflow binnen het team. Tevens speel je een sleutelrol in het beheer van documentatie en projectdossiers, en ondersteun je bij interne en externe communicatie.

Jouw Profiel

Je beschikt over uitmuntende organisatorische en projectmanagement vaardigheden, met een scherp oog voor detail en het vermogen om effectief te prioriteren. Je bent communicatief vaardig, pro-actief en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je herkent jezelf verder in eigenschappen als integer, betrouwbaar en flexibel. Daarnaast heb je – in elk geval op hoofdlijnen – het vermogen financiële verslagen te interpreteren en ben je in staat om strategisch advies te geven op bestuursniveau. Je bent bedreven in het ondersteunen van besluitvormingsprocessen binnen complexe organisaties, zoals pensioenfondsen. Voor deze functie is een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting van bedrijfskunde, (bedrijfs)economie, of een vergelijkbare studie vereist en een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Je bent, daar waar nodig, in staat aan te sturen op directie-niveau.

cfg biedt

Een boeiende, afwisselende werkomgeving in een dynamisch en gedreven team, met een bij de functie passende, marktconforme beloning.

Bedrijf The Curaçao Financial Group (CFG)

Sluit op 18 sep. 2024

Locatie Curaçao

Jouw sollicitatie

Spreekt deze baan jou aan? Stuur dan vóór 18 sep. 2024 je brief en CV naar Linkels & Partners Curaçao T.a.v. drs. Harald Linkels via e-mail: harald@linkels.com

Vooraf meer weten. Benader dan de heer Linkels via Whatsapp +5997950750

0