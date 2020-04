Vacature SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire

6 Gedeeld

Dromen mag, ook als het daar nu even bij blijft. Maar wat als je alvast een begin richting die droom kunt maken? Ondanks dat er door COVID-19 letterlijk en figuurlijk grenzen aan onze bewegingen zijn gesteld, kijken wij met een positieve blik vooruit. Want na deze intense periode mag de zon weer schijnen en laten we daar de voorbereiden voor treffen samen… Deze vacature zal actief worden zodra het weer mogelijk is om naar Bonaire te vliegen.

Werken op de SEH en Ambulance (combi-functie) en daarnaast de mogelijkheid om ingewerkt te worden op de Air Ambulance* van Bonaire? Wij zijn voor het Fundashon Mariadal op zoek naar een SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire die deze stap durft te zetten en voor minimaal 3 tot 6 maanden op het eiland wil werken!

Een unieke, maar pittige vacature.

Als SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire werk je tijdens je dienst gecombineerd als ambulance- en SEH verpleegkundige. Bij een acute zorgvraag ben jij vaak de eerste zorgprofessional ter plaatse. Jij vervult in teamverband met de ambulancechauffeur een cruciale rol bij spoedeisende hulp. Jouw standplaats is de SEH en bij een melding ga jij mee op de ambulance. Wanneer jij het ter plaatste nodig acht dat de patiënt meegaat naar het ziekenhuis, vervolg jij deze op de SEH. Om deze functie te kunnen vervullen moet je zeer stevig in je schoenen staan. Een functie als deze kennen wij in Nederland namelijk niet. Bonaire heeft een klein ziekenhuis waar niet alle specialismen aanwezig zijn. Patiënten moeten soms worden overgevlogen naar Aruba, Curaçao of Colombia.

*Als je minimaal een jaar in het ziekenhuis werkt, kan het zijn dat je als SEH/Ambulance Verpleegkundige wordt ingezet op de Air Ambulance. In dat geval zal er een training volgen waar je in een aantal dagen de theorie wordt geleerd en krijg je praktijktraining op de luchthaven. De vluchten op de Air Ambulance doe je naast de werkzaamheden als SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire.

Het profiel voor de functie van SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire:

Je bent SEH of Ambulance verpleegkundige in Nederland

Je bent in het bezit van een diploma Algemeen Verpleegkunde

Je beschikt over een diploma SEH Verpleegkundige en/of Ambulance Verpleegkundige/SOSA

Je hebt een geldige BIG (her)registratie https://www.bigregister.nl/

Ruime werkervaring als SEH en/of Ambulance Verpleegkundige

Je bent minimaal 3 tot 6 maanden beschikbaar (langere inzet heeft de voorkeur)

Het werken van een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Je bent een enthousiasteling die staat te springen voor een buitenlandse uitdaging

Flexibele instelling en daarnaast laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je een echte doorzetter

Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van de Spaanse taal is een pré. Je bent bereid om Papiamento te leren

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Dit mag je van ons verwachten:

Inschaling volgens de CAO van het ziekenhuis

Retourticket voor jouw partner als deze gedurende de gehele waarnemingsperiode met jou op het eiland blijft (bij een waarneming vanaf 6 maanden)

De eerste twee maanden wordt huisvesting voor je verzorgd en vergoed door het ziekenhuis

Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden

Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode

Onze emigratiecoach op Bonaire is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt

Voordat je vertrekt krijg je van ons een basisles Papiaments https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

En het allerbelangrijkst… een ervaring die je nooit meer gaat vergeten

Laten we kennismaken met elkaar!

Zie jij jezelf in de toekomst als SEH/Ambulance verpleegkundige op Bonaire werken? Denk je dat jij stevig genoeg in je schoenen staat om deze combi-functie te vervullen? Dan spreken we je graag! Alle kennismakingsgesprekken doen wij tijdelijk via Skype, zodat we een goed beeld van elkaar kunnen krijgen. Wij snappen dat het lastig is om nu concrete plannen te maken, dus laten we ons richten op een goede brainstormsessie over de toekomst! Je kunt ons telefonisch bereiken +31(0)20-2443798 of per mail via [email protected].

De volledige vacaturetekst: https://www.healthz.eu/vacature/seh-verpleegkundige-bonaire/), de route naar een waarneming op Bonaire of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Contactgegevens Healthz RecruitmentHealthz Zorgprofessionals Caribbean

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu