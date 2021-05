Vacature SEH Verpleegkundige Aruba

1 Delen

Zie je het al voor je? Jij als SEH verpleegkundige bij het ziekenhuis op Aruba?! Aan de slag op de leukste werkplek van de Caribbean en in je vrije tijd op het strand doorbrengen. Het kan bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospital! Wij zijn tot eind 2021 op zoek naar versterking voor minimaal 2 maanden (min. 30 dagen is bespreekbaar). Een tijdelijke en een nieuw avontuur, ook al gunnen we je natuurlijk een verblijf voor onbepaalde tijd bij deze fantastische werkgever!

Werken bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH).

Wij helpen jou aan een tijdelijke waarneming (of langdurige aanstelling) bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Dit is een algemeen ziekenhuis en de enige aanbieder van ziekenhuiszorg op het Aruba. Het ziekenhuis maakt geregeld gebruik van zorgprofessionals die vanuit Nederland een tijd op Aruba komen werken. Dat zal je helpen om jouw draai te vinden als je start met werken bij het ziekenhuis.

Wat verwachten wij van jou als SEH verpleegkundige Aruba?

Je bent in bezit van een afgeronde diploma tot SEH verpleegkundige en 1 jaar werkervaring

Je beschikt over een geldige BIG registratie: https://www.bigregister.nl/over-het-big-register

Ervaring als oudste van dienst

De benodigde certificaten en vaardigheden zijn up-to-date

Minimaal 2 maanden beschikbaar, maar het liefst langer. Maandwaarnemingen zijn bespreekbaar

Hoge mate van zelfstandigheid en niet bang om daadkracht te laten zien

Sterke communicatieve en sociale vaardigheden en bekend met de S-bar techniek

Goede teamspirit en je staat open voor verandering en vernieuwing

Sterk in Nederlands en Engels. Je verdiept je in het Papiaments. Spreek je Spaans? Dat is een grote pré

Als tijdelijk waarnemer werk je 40-uur per week en dat is voor jou geen probleem

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean.

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Wat mag je van het ziekenhuis en de bemiddeling van Healthz verwachten?

Wij gaan jou van begin tot eind van de waarneming begeleiden. Zowel op het gebied van de reis, het verblijf en werkomstandigheden

Onze ervaren emigratiecoaches op Aruba staan voor jou klaar als jij daar behoefte aan hebt

Het retourticket Nederland – Aruba mag gedeclareerd worden

Een tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting en autohuur van het ziekenhuis bedraagt 1 tot 2 maanden (afhankelijk van de duur van jouw waarneming)

We assisteren je bij het vinden van woonruimte en de huur van een auto

Voordat je vertrek organiseren we in Nederland of online een basisles Papiaments in een klein gezelschap.

Per kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel Caribbean voor de vertrekkende kandidaten

En het ALLER belangrijkste we helpen jou aan onvergetelijke herinneringen…

Enthousiast over de vacature SEH verpleegkundige Aruba?

Onze recruiters zijn bereikbaar via [email protected] of laat een bericht achter via +31 (0)20-244 3798.

De volledige vacaturetekst van SEH verpleegkundige Aruba lees je op https://www.healthz.eu/vacature/seh-verpleegkundige-aruba/. Meer informatie over de route naar een waarneming op Aruba of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

