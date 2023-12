Vacature Senior Begeleider Adelanto

Het doel van Fundashon (Stichting) Krusada is om kwetsbare mensen perspectief te bieden, zodat ze op een positieve manier deel uit gaan maken van de maatschappij. Krusada wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit kwetsbare mensen, binnen hun mogelijkheden, zelfstandig in de Bonaireaanse samenleving kunnen terugkeren. Krusada beheert vier verschillende projecten waaronder de dagbesteding Adelanto en is in het bezit van een HKZ-certificaat.

Adelanto is een beschutte leefomgeving waar ex-gedetineerden herstel en begeleiding kunnen ontvangen op 4 leefgebieden: wonen, werk, relatie en zingeving. De bestaansreden van Adelanto is gelegen in de grote behoefte onder ex-gedetineerden aan gestructureerde en integrale opvang en begeleiding. Adelanto richt zich op resocialisatie binnen de samenleving van Bonaire. Doelstelling is dat de deelnemer aan het einde van zijn traject uitstroomt.

Voor Adelanto zijn wij op zoek naar een: Senior begeleider M/V

Functie-informatie:

Het opstellen, uitvoeren en evalueren van individuele begeleidingsplannen

Het begeleiden en ondersteunen van cliënten

Het coachen van de begeleiders

Het zorg dragen voor de coördinatie van de hulpverlening

Functie-eisen:

Kennis op MBO+/HBO-niveau (sociaal-maatschappelijk, pedagogisch e.d.) aangevuld met

brede ervaring in begeleiding van langdurig zorgafhankelijke cliënten alsmede kennis van psychiatrische ziektebeelden. Kennis van en ervaring met begeleidingsmethodieken voor druggebruik is nodig. Kennis op het gebied van de sociale kaart, netwerken en wetgeving(huisvesting, inkomen, welzijn) is gewenst. Enige kennis van en ervaring met sociale instellingen en overheidsinstanties is van belang.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met uw opleidings- en ervaringsniveau. De functie is ingeschaald in FWG 40, minimaal $ 2.434 maximaal $ 3.292 De inschaling is afhankelijk van ervaring. De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een jaar met de intentie om die te verlengen naar onbepaalde tijd.

Reageren:

Heeft u interesse? Kandidaten uit de BES-eilanden, Curaçao, Aruba en Nederland kunnen een mail met een motivatie voor de sollicitatie, samen met een CV, diploma en referentie opsturen aan: dhr. J. Josephina, directeur-bestuurder Fundashon Krusada: [email protected]