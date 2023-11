Vacature Senior Financieel Medewerker Bonaire

Team Bedrijfsvoering is op zoek naar een Senior financieel medewerker (1 FTE)

HBO | Fulltime | Sluitingsdatum 4 december 2023

Sentro Akseso Boneiru, is een samenvoeging van een aantal bestaande organisaties op Bonaire nl; Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Akseso is een zelfstandige stichting waar alle inwoners van Bonaire terechtkunnen voor informatie, advies en hulp op alle leefgebieden.

De afdeling Bedrijfsvoering houdt zich bezig met financiën, personeel en organisatie, communicatie, ICT, kwaliteit etc. In verband met interne ontwikkelingen is Akseso voor de afdeling financiën op zoek naar een senior financieel medewerker voor 36 uur per week.

Functieomschrijving:

Als senior financieel medewerker bewaak je de kwaliteit en voortgang van de financiële administratie. Je kunt hierbij denken aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, opstellen voorstellen, voor factuur- en budgetwijzigingen, opstellen toelichtingen voor o.a. projectfondsen en correcties. Je beoordeelt en controleert de volledigheid en juistheid van de financiële gegevens en stelt managementrapportages op. Je hebt ervaring met salarisadministratie en zorgt ervoor dat de salarisuitbetaling tijdig en correct plaatsvindt.

Functietaken:

Stelt conceptadviezen op over de financiële of beheersmatige aangelegenheden;

Doet voorstellen tot aanpassingen op het gebied van (sub)administraties bij gewijzigde wet- en regelgeving, in overeenstemming met centraal gestelde richtlijnen (zoals AO-procedures, automatiseringsrichtlijnen), de informatiebehoefte, e.d.;

Bestudeert fiscale regelingen en beoordeelt de financiële gevolgen en de toepasbaarheid ervan in concrete situaties;

Voert gecompliceerde gespecialiseerde financiële werkzaamheden uit in de sfeer van het

opstellen van calculaties, kostprijsberekeningen, opstellen van liquiditeitsprognoses, taxaties, etc. en brengt adviezen uit;

Zorgt voor een rechtmatige en juiste uitvoering van de regelingen en de betaalbaarstelling van diverse vergoedingen;

Signaleert afwijkingen en inconsistenties en doet voorstellen hierop;

Geeft voorlichting over de interpretatie en uitvoering van centrale regelingen;

Beantwoordt vragen en verstrekt inlichtingen over (de uitvoering van) bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken;

Levert afgebakende bijdragen aan het opstellen van jaar- en kwartaalrapportages, (concept-) begrotingen, ramingen, kostprijsberekeningen, etc.;

Adviseert klanten en de leidinggevende over oplossingsrichtingen voor financieel-administratieve knelpunten.

Functie-eisen:

Je hebt een Hbo-diploma richting Bedrijfskunde of MBA;

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;

Je hebt kennis van de financiële wet- en regelgeving, plannings- en begrotingstechnieken en financieel beheer;

Je hebt ervaring met salarisadministratie;

Je bent vaardig in liquiditeitsplanning, adviseren over financiële aangelegenheden en toetsen van gegevens.

Je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 9 volgens vigerende regels bij het volledig kunnen voldoen aan de inschalingseisen;

Vakantiegeld, 13e maand en pensioenregeling aanstelling voor 1 FTE (36 uur per week);

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een persoonlijk Ontwikkel Plan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Michenou Marselia, Teamleider Bedrijfsvoering Telefoon:+599 701 7906

Email: [email protected] .