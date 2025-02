Nieuws Curaçao Vacature Senior Inkoper Food Curaçao Melanie Zandwijk 04 februari 2025

EWT is al vanaf 1992 exclusief distributeur van vele A-merken en één van de belangrijkste toeleveranciers van hotels en restaurants op Curaçao. Zij bedienen meer dan duizend klanten en leveren kwaliteitsproducten aan o.a. supermarkten, minimarkten, zorginstellingen, en de horecasector. Zij geloven in het voortdurend blijven investeren in innovatie, technologie en personeel om zo een voorloper te zijn én te blijven in een veranderende en veeleisende markt.

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent de belangrijke schakel tussen de leveranciers en EWT-collega’s van de afdelingen sales, logistiek en de financiële administratie.

Jij weet je team te motiveren om steeds weer die producten te vinden voor de beste prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

Je bent op de hoogte van de laatste internationale ontwikkelingen in de food en non-food branche.

en non-food branche. Je zorgt voor een efficiënt inkoopproces, een goede voorraadbeheersing en bent altijd alert op mogelijke procesverbeteringen.

Je beheert en onderhoud het leveranciersbestand o.a. door het bezoeken van (internationale) vakbeurzen.

Je bent (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de langetermijnvisie en inkoopstrategie.

Je bent een sterke Inspirator en leidinggevende voor het EWT-inkoopteam.

Profiel van geschikte kandidaat

Afgeronde Hbo/Wo-opleiding, bij voorkeur in de richting van Inkoop (Food) en/of Hospitality.

Affiniteit en ervaring met de Foodservicesector is een absolute must.

3-5 jaar werkervaring als (senior) Inkoper in de levensmiddelensector en/of als F&B Manager in de hospitalitysector.

Sterk cijfermatig inzicht en hands-on mentaliteit.

Uitstekende onderhandelings- en leidinggevende vaardigheden.

Goed ontwikkeld analytisch vermogen en strategisch inzicht.

Arbeidsvoorwaarden

Uw sollicitatie:

De sollicitatieprocedure zal exclusief worden uitgevoerd door Van Loon Recruitment. Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Omar van Loon (+5999-6705899). Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw CV met begeleidend schrijven sturen naar [email protected] voor 15 februari 2025. Uw sollicitatie zal discreet worden behandeld.

