Vacature Senior Maatschappelijk Werker Bonaire

Team Maatschappelijk werk Is op zoek naar een Senior maatschappelijk werker (1 FTE)

HBO | Fulltime | Sluitingsdatum 4 december 2023

Sentro Akseso Boneiru, is een samenvoeging van een aantal bestaande organisaties op Bonaire nl; Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Akseso is een zelfstandige stichting waar alle inwoners van Bonaire terechtkunnen voor informatie, advies en hulp op alle leefgebieden.

De afdeling Maatschappelijk Werk bestaat uit maatschappelijk werkers en ondersteunend personeel. Voor het cluster algemeen maatschappelijk werk binnen de afdeling maatschappelijk werk is Akseso ter vervanging op zoek naar een senior maatschappelijk werker met een coördinerende rol.

Functieomschrijving:

De senior maatschappelijk werker behandelt complexere hulpvragen binnen meer ongestructureerde trajecten op het gebied van hulpverlening. Er is vaak sprake van meerdere stakeholders en er wordt gewerkt op meerdere leefgebieden. De werkzaamheden behelzen acute (crisis)situaties waarbij, improviserend op basis van kennis en ruime ervaring, oplossingen moeten worden bedacht, meestal zonder terugvalmogelijkheid.

Je adviseert vanuit de complexere praktijk over de ontwikkeling van het (psycho)sociaal beleid en fungeert als vraagbaak of coach voor collega’s op een specialistisch of inhoudelijk gebied, leidt intervisies, casusbesprekingen en ondersteunt hiermee de teamleider. Je hebt een coördinerende rol ten opzichte van je collega’s in het cluster algemeen maatschappelijk werk. Je hebt zicht op de kwaliteit, jij ondersteunt de Teamleider door inhoudelijk de kwaliteit te waarborgen en indien nodig naar een hoger niveau te tillen.

Functie taken:

Je ontwikkelt en implementeert nieuwe vaardigheden voor doelgroepen binnen verschillende probleemgebieden. Je stelt complexere individuele trajectplannen op, begeleidt individuen en groepen bij complexere problemen en verwijst zo nodig door naar andere deskundige diensten. Je pleegt interventies in bedreigende (crisis)situaties, desnoods zonder vooroverleg met specialisten en bemiddelt bij overheidsinstanties en andere instanties bij de aanvraag van voorzieningen. Je biedt procesmatige dienstverlening en schakelt tussen teams en organisaties complexe casussen. Je begeleidt individuen en groepen, inclusief de nazorg, in samenwerking met andere deskundigen en leert de omgeving van de doelgroep om problemen te signaleren. Daarnaast verzorg je casusregie, draagt zorg voor adequate registratie en dossiervorming.

Je signaleert, inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, de beleidsmatige kaders en de praktijkervaring in het betreffende beleidsterrein en adviseert over het belang ervan voor het werkgebied. Je adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens, ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en geeft voorlichting en instructie.

Functie-eisen:

Naast de vaardigheden zoals het acteren in crisissituaties, opstellen van rapporten, hanteren van instrumenten op het gebied van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening en affiniteit met de Bonairiaanse cultuur zijn onderstaande functie-eisen vereist voor de functie van maatschappelijk werker C:

Minimaal een HBO-opleiding in Social Work, pedagogiek of gelijkwaardig;

Diepgaande kennis van de sociale problematiek op Bonaire;

Ervaring in een coördinerende rol;

Ervaring in het begeleiden van de jeugd en het systeem eromheen;

Competenties zoals oplossingsgericht, teamplayer, betrokken en coachen;

Inzicht en overzicht in de beleidsontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk gebied in het kader van de zorgtransitie;

Vaardig in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden;

Inzicht in de sociale kaart en van de structuur van de sociale hulpverlening op Bonaire;

Inzicht in de diverse samenwerkingsprogramma’s op (psycho)sociaal-maatschappelijk gebied;

Vaardigheid om de doelgroepen in complexere situaties te begeleiden en te adviseren;

Communicatieve en contactuele vaardigheid in Papiamento Spaans en Nederlands;

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs (B).

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 10 volgens vigerende regels bij het volledig kunnen voldoen aan de inschalingseisen

Vakantiegeld, 13e maand en pensioenregeling

Aanstelling voor 1 FTE (36 uur per week)

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een persoonlijk Ontwikkel Plan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Tara Mauricio, Teamleider Maatschappelijk werk Telefoon: +599 9 7015263

Email: [email protected]m