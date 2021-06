Vacature Senior Marketing Medewerker Bonaire

Delta International is per 1 juli a.s. op zoek naar een fulltime:



Senior Marketing Medewerker M/V



Delta International de holding waar meerdere bedrijven onder vallen. Als senior

marketing medewerker ben je verantwoordelijk voor alle marketing binnen Delta

International en de diverse bedrijven binnen de holding onder begeleiding van de

marketing manager en in samenwerking met het marketing team.

Je bent up to date met wat trending is en bent een creatief persoon.



Taken:

Het bijhouden van alle social media kanalen via online kalender

Wekelijks opstellen van nieuwsbrieven en deze uitsturen

Bepalen van marketingstrategie

Opstellen van marketingplannen

Ontwikkelen van advertentiemateriaal, acties en campagnes

Het maken en ‘’schieten’’ van content voor social media kanalen (beeldmateriaal)

Bijhouden van de websites en webshops

Opleidingen en ervaringen:

Opleidingen en ervaringen: HBO werk en denk niveau op marketing gebied

Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie

Gevorderde beheersing van Adobe programma’s (indesign, photoshop)

Verbaal en schriftelijk sterk in Nederlands, Engels en Spaans, Papiamentu is een pre

Goede kennis van social media



Jij bent:

Creatief

Commercieel gericht

Flexibel

Georganiseerd



Wat bieden wij:

Een fulltime baan met een 38-urige werkweek

Salaris in de juiste schaal

Pensioen opbouw bij een jaar in dienst

Gym mogelijkheden bij Bon Bida

Interne opleidingsmogelijkheden

Een verhuisregeling voor kandidaten die vanuit het buitenland solliciteren

Heeft u interesse? Stuur uw cv dan naar [email protected] of voor

informatie bel ons naar +599 717-1877.

Meer vacatures: