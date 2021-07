Vacature Senior Redacteur Aruba

Uitgeverij Amigoe (Aruba) N.V. zoekt per direct een Senior Redacteur (fulltime)

Ben jij iemand die kritisch is, snel kan schakelen en al sporen in de journalistiek heeft verdiend? Schrijf jij met gemak dagelijks over onderwerpen als politiek, economie, gezondheidszorg of onderwijs en ben je niet bang om net die ene prangende vraag te stellen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ons Amigoe redactie-team is op zoek naar een ervaren nieuwsredacteur.

Wij zoeken iemand die:

Op de hoogte is van ontwikkelingen in het lokale nieuws

Een scherpe pen heeft

Een breed netwerk heeft

Interviews afneemt

Kritische vragen stelt

Initiatief neemt en zelf artikel-ideeën aandraagt

Al een aantal jaar relevante werkervaring heeft

Wij bieden jou:

Een uitdagende functie waarbij geen dag hetzelfde is

Een werkplek waar je jezelf kunt ontwikkelen en eigen initiatief kunt nemen

Een enthousiast team dat voor je klaarstaat

Vereisten:

HBO opleiding (journalistiek of communicatie is een pré)

Spreekt vloeiend Papiaments

Schrijft goed Nederlands

Goede beheersing van Spaans en Engels is een pré

Flexibel inzetbaar, zowel ’s avonds als in het weekend

Eigen vervoer

Graag ontvangen wij je reactie vóór 1 augustus 2021. Stuur je motivatie en cv naar [email protected] onder vermelding van ‘Senior Redacteur’. Voor extra informatie, bel naar: +297 582-4333.

Meer vacatures: