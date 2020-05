Vacature Senior Vergunningverlener (Natuur & Milieu en Bouw)

2 Gedeeld

De afdeling Realisatie speelt een cruciale rol bij op het gebied van verlenen van bouw-, natuur-, milieu-, en economische vergunningen. Tevens verzorgt zij de uitgifte van gronden en kavels. Hiermee worden de randvoorwaarden bevorderd voor een goed leef-, werk-, en ondernemingsklimaat, gericht op de beheerste economische groei met respect voor mens, natuur en cultuur.

Wat ga je doen?

Als Senior vergunningverlener ben je betrokken bij alle werkvelden van de afdeling. Voor deze functies ligt de nadruk op Natuur & Milieu en Bouw. Je bestudeert relevante wet- en regelgeving en beoordeelt de gevolgen en de toepasbaarheid ervan in concrete situaties. Daarnaast overleg je met in- en externe partijen of betrokken instanties over de toepassing van wet- en regelgeving en neemt waar nodig, in overleg met collega’s en leidinggevende, initiatief tot aanpassing van procedures en regelgeving. Je beoordeelt vergunningaanvragen en toets deze aan voorschriften, wet- en regelgeving en adviseert het bestuurscollege daarover. Je informeert burgers en bedrijven over procedures rond vergunningaanvragen.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding ( Natuur & Milieu, Ecologie of Bouw).

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied en ruime kennis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarnaast beschik je bij voorkeur over aantoonbare ervaring met bezwaarprocedures en op een van de andere werkvelden van de afdeling voor wat betreft vergunningverlening en of de toetsing daarvan (d.w.z. economie (vestiging, drank & horeca) en civiel). Wij verwachten dat je het Nederlands, Papiaments en bijvoorkeur het Spaans en Engels in woord en geschrift beheerst. Daarnaast ben je service-, samenwerkings- en klantgericht, analytisch, betrouwbaar, integer, discreet en gestructureerd.

WAT BIEDEN WE?

Naast een dienstverband voor de periode van 1-3 jaar, met kans op een vaste aanstelling daarna, bieden we je een salaris, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, van maximaal $3.925,- bruto per maand (functieschaal 9-10) op basis van een 39,5-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire voorwaarden.

GEINTERESSEERD?

Reageer dan vóór 8 juni 2020 en stuur je brief en CV per mail via[email protected]. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met afdelingshoofd realisatie de heer Lionell Emerenciana via +5997155385 of P&O adviseur Gerold van Elshuis via +5997155330 toestel 2124. Kijk ook op onze website www.bonairegov.com.

De selectiegesprekken voor deze vacature vinden in de week van 15 juni en de 2e gesprekken in de week van 22 juni 2020 plaats.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.

Lees ook: