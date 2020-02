Vacature Sociaal Pedagogisch Medewerker (Bonaire)

14 Gedeeld

Kinderopvang Dopey BV Bonaire is op zoek naar een enthousiaste Sociaal Pedagogisch Medewerker op het zonnige Bonaire.



Ben je iemand die zelfstandig en in teamverband kan werken?

Ben je niet bang om hard te werken en altijd gericht op positieve oplossingen? Heb je een hart voor kinderen en lijkt het je leuk om in groepsverband met kinderen te werken? Heb je ervaring in bovenstaande? Meld je dan heel graag aan!



Functieomschrijving:

Als leidster ben je verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen tussen 0 en 12 jaar. Je begeleidt de kinderen zowel in groepsverband als individueel. Je schept een situatie binnen de groep waarin de kinderen zich veilig voelen.

Hoofdtaken:

Observeren volgens eerder genoemde methoden en het organiseren van activiteiten met kinderen van verschillende leeftijdsgroepen;

Planningen van activiteiten;

Deelnemen aan vergaderingen en informatieavonden;

Verslaglegging;

Aanspreekpunt zijn voor ouders/opvoeders;

Het ondersteunen bij gesprekken met ouders/opvoeders.

Functie eisen:

Je bent in het bezit van minimaal SWP3,4;

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Papiamentu & Engels (een pré);

Je bent stressbestendig;

Je hebt een rijbewijs B;

Je hebt je EHBO-diploma;

Je hebt een enthousiaste en open uitstraling;

Je bent creatief en hebt een proactieve houding.

Ben je geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je ons mailen: info@kinderopvangdopey.com / dopey10780@hotmail.com of bellen naar: +599- 7862202 / 7173343