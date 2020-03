Vacature Sociotherapeut / Verpleegkundige (2x) Bonaire

7 Gedeeld



(32 tot 40 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Wat ga je doen?

Je ondersteunt en begeleidt individuele en/of groepen cliënten kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) -en het gezin waar ze deel van uitmaken- met als doel klachtenvermindering, hun te leren omgaan met hun problematiek, weerbaar te maken en perspectief te geven. Dit doe je door:

Informatie te verstrekken en oriënterende gesprekken te voeren met potentiële cliënten en verwanten over het dienstverleningsaanbod van de organisatie.

Intakegesprekken te voeren en zelfstandig ambulante (en in de toekomst tevens klinische) behandelplannen op te stellen in overleg met de (hoofd)behandelaar.

Het verstrekken van medicatie (indien je beschikt over een verpleegkundige achtergrond).

Als persoonlijk begeleider op te treden voor bepaalde cliënten en in dit kader de coördinatie van het zorgproces te verzorgen.

Contact te leggen met het (zorg)netwerk van cliënten en te inventariseren hoe het (zorg)netwerk kan ondersteunen en betrokken kan worden bij de behandeling/begeleiding.

Individuele begeleiding te geven en behandelonderdelen uit te voeren waarin de nadruk wordt gelegd op symptoomvermindering en bevordering van de ontwikkeling van de cliënt op diverse levensgebieden.

Specifieke deelprogramma’s van het behandelplan uit te voeren, zoals psycho-educatie, emotieregulatietherapie en sociale vaardigheidstraining.

Samen te werken met sociotherapeutisch medewerkers naar wie je tevens een coachende rol hebt.

Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over een afgeronde opleiding zoals SPH of MWD of je hebt een (psychiatrisch) verpleegkundige achtergrond.

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen de psychiatrie bij voorkeur op het gebied van kind en jeugd.

Je hebt kennis van de (complexe) doelgroep cliënten, groepsprocessen en coördineren van de zorg.

Je hebt kennis van en ervaring met de behandelmethoden binnen de psychiatrie.

Je beschikt over culturele sensitiviteit waardoor je kunt omgaan met cliënten van verschillende etnische achtergronden.

Je spreekt Papiamentu en Nederlands óf bent bereid om Papiamentu jezelf snel eigen te maken. Het spreken van Engels en/of Spaans is een pré.

Je hebt een flexibele werkhouding.

Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek kan variëren van licht enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Het team Kind en Jeugd heeft als ambitie te bevorderen dat alle kinderen en jeugdigen een eerlijke kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. Tot nu toe hebben we ons voornamelijk gericht op ambulante diagnostiek, behandeling, individuele steunende en structurerende begeleiding, ouderbegeleiding, systeemtherapie en consultatiefunctie bij ketenpartners. In 2020 zal de focus liggen op de verdere ontwikkeling en gefaseerde uitbreiding van het behandelaanbod door middel van het aanbieden van bv groepsbehandelingen en psychoeducatie, een sport- en een muziekgroep. Hoewel de nadruk op het ambulante traject zal blijven liggen wordt tegelijkertijd gewerkt aan de voorbereidingen voor opnamemogelijkheden. “Building on Fair Chances for All Youth”

Wat bieden wij?

De inschaling van de Sociotherapeut is op basis van kennis en ervaring op FWG 50 minimaal $ 2.960,- en maximaal $ 4.116,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een jaarcontract waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden kan behoren.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 17 april 2020 naar [email protected].

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Herman Atsma, teamleider, door een e-mail te sturen naar [email protected].

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Andere vacatures

Voor MHC zijn we met regelmaat op zoek naar meer enthousiaste, nieuwe collega’s! Kijk voor alle actuele vacatures op onze website: www.mentalhealthcaribbean.com/vacature

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.