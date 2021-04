Vacature Special Care Bonaire

13 Gedeeld

Heb jij altijd al een tijdje in een ander land willen wonen en werken? Een ervaring opdoen waar je je hele leven met een grote glimlach op terugkijkt? Kom dan op de Special Care van het Fundashon Mariadal ziekenhuis werken! Vanaf direct t/m december 2021 zoeken wij IC, CCU, MC en Recovery verpleegkundigen die voor minimaal 3 maanden naar dit kleinschalige eiland willen vertrekken!

De voorkeur gaat uit naar verpleegkundigen die zich voor 6 tot 12 maanden aan de Special Care afdeling op Bonaire willen binden.

Jouw werkplek op Bonaire

Het Fundashon Mariadal is het enige ziekenhuis op Bonaire en is een algemeen ziekenhuis dat streeft naar voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid. Er worden diverse basisspecialismen uitgeoefend. Het ziekenhuis beschikt over 36 verpleegbedden en 6 bedden voor Special Care. Als er voor een patiënt zorg nodig is wat niet in het Fundashon Mariadal uitgevoerd kan worden, zal de patiënt met de Air ambulance naar bijvoorbeeld Colombia worden gebracht.

Recovery verpleegkundige Jolienne Kamer werkte via ons op Bonaire en schreef een blog over haar ervaring. https://www.healthz.eu/special-care-bonaire/

Wat verwachten wij van de Special Care verpleegkundige Bonaire?

Je hebt een diploma tot ICU, CCU, MC of Recovery verpleegkundige en minimaal 2 jaar gediplomeerde ervaring.

Je beschikt over een geldige BIG registratie.

Jij hebt geen probleem met het werken van een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis.

Minimaal 3 maanden beschikbaar in de periode van maart t/m eind 2021.

Je bent niet bang om je in een volledig nieuwe buitenlandse uitdaging te storten.

Naast jouw flexibele instelling en sta je ook bekend om je sociale en collegiale karakter. Je bent een echte doorzetter.

Je hebt geen probleem met het werken van een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van de Spaanse taal is een pré. Je bent bereid om Papiaments te leren.



Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Wat mag je van ons verwachten?

Je ontvangt een arbeidscontract van het Fundashon Mariadal. Salaris en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld aan de hand van de CAO van het ziekenhuis.

Wij begeleiden jou vanaf het begintraject tot het eind van je waarneming.

Een retourticket Nederland – Bonaire is inbegrepen.

Huisvesting en autohuur worden de eerste twee maanden voor je verzorgd en vergoed.

Een verhuisvergoeding of derde maand huisvesting is mogelijk. Dit is afhankelijk van de lengte van jouw waarnemingsperiode.

Onze emigratiecoach is op het eiland aanwezig om je te helpen als jij daar behoefte aan hebt.

Als het past binnen het tijdspad dan krijg je voor jouw vertrek een basisles Papiaments van ons.

van ons. Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten.

Wij proberen minimaal eens per kwartaal een bezoek te brengen aan het eiland.

En het allerbelangrijkst… een ervaring die je nooit meer gaat vergeten.

Kom jij werken op de Special Care afdeling van Bonaire? Laten we kennismaken!

Raak jij enthousiast na het lezen van deze vacature. Ben jij een ervaren IC, CCU, MC en/of recovery verpleegkundige? Als jij jezelf in de bovenstaande eisen herkent dan willen we graag vrijblijvend met je in gesprek!

Marjolijn Vlaar deelt haar enthousiasme voor dit eiland en de werkgever graag met jou. Zij is bereikbaar op [email protected] of +31(0)20-2443798. Wil je meer weten over ons, onze vacatures of over het werken op één van de Caribische eilanden? Neem dan een kijkje op onze website: www.healthz.eu.



Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

KVK. 59644583

Wij zijn bereikbaar op Vul het formulier hieronder in of mail naar [email protected]. Heb je meer vragen of wil je ons spreken over de routing of de vacature? Neem dan eens contact op met Marjolijn Vlaar op +31 (0)20-244 3798.

Meer vacatures: