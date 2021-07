Vacature Statutair Directeur Bonaire

Telefonia Boneriano N.V. (TELBO) is de belangrijkste aanbieder van telecommunicatiediensten op Bonaire, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, internet en IPTV. De onderneming is een dochter- onderneming van Bonaire Holding, de houdstermaatschappij van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Als directeur rapporteer je aan de Raad van Commissarissen en ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de organisatie met zo’n 50 (vaste) medewerkers. Je bent verder verantwoordelijk voor het uitgezette commerciële beleid en het behalen van beoogde resultaten. Je bereidt het jaarlijkse businessplan voor en zorgt, na goedkeuring, voor de uitvoering daarvan. Je stelt prioriteiten, volgt zowel markt- als technologische ontwikkelingen en je neemt corrigerende maatregelen waar nodig. Samen met de RvC bereidt je strategische keuzes voor en zorg je voor de implementatie daarvan. Daarnaast zorg je voor de tijdige beschikbaarheid van informatie in de vorm van periodieke rapportages. Je zorgt voor correcte financiële verslaglegging en rapportage aan de aandeelhouder. Uiteraard zie je ook toe op de juiste ontwikkeling van de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening.

Je hebt een academisch denk- en werkniveau met een afgeronde HBO/WO opleiding in een bedrijfskundige of technische richting, bij voorkeur telecommunicatie, informatie-management, electrical engineering of electronica. Daarnaast heb je zo’n 5 jaar leidinggevende ervaring, bij vookeur in een vergelijkbare of gelijksoortige organisatie. Je bent op Bonaire woonachtig, of bereid daar bij benoeming naar toe te verhuizen. Je scoort hoog op competenties als Leiderschap, Communicatie, Resultaatgerichteid, Visie en Samenwerking. Je hebt een uitstekende beheersing van Papiamentu, Nederlands en Engels.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je sollicitatie en CV vóór 2 augustus 2021 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

Een psychologisch assessment maakt deel uit van de procedure.

