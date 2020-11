Vacature Taal Coördinator Bonaire

De samenwerkende basisscholen en de Scholengemeenschap Bonaire zijn per direct op zoek naar 3 enthousiaste, vakbekwame Taal Coördinatoren.





Wat ga je doen?

Op basis van jouw inzichten en kennis en rekening houdende met de verschillende instroom-en uitstroomeisen voor leerlingen adviseer je en ga je zelf actief aan de slag om het taalniveau van de leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs te verbeteren. Je houdt daarbij rekening met de meertalige context van de leerlingen. Een deel van je taak is praktische ondersteuning op de werkvloer. Je geeft workshops, adviseert docenten en staf over methodische aanpakken. Je voert gesprekken met leidinggevenden en docenten om te bezien waar je van toegevoegde waarde kunt zijn en coacht en begeleidt de docenten. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden zal echter ook bestaan uit het geven van extra Nederlands of Papiamentu aan leerlingen en studenten!

Op grond van jouw expertise en werkervaring kan je op het SGB of een of meerdere basisscholen worden ingezet.

Wat vragen wij van je?

Je hebt ruime ervaring in het onderwijs, bezit bewezen coaching vaardigheden en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie. Je hebt minimaal HBO+ werk – en denkniveau (WO is een pre) en je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als taaldocent. We zijn op zoek naar iemand die docenten inspireert tot het bieden van boeiend en praktisch taalonderwijs, de docenten coacht en workshops geeft, maar ook voor de klas staat en extra taallessen Nederlands of Papiamentu verzorgt. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in scholen die gekenmerkt worden door een grote betrokkenheid bij de leerlingen en passie voor het onderwijs. Als Taal coördinator word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen om het studiesucces van de leerlingen op Bonaire te vergroten. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 3927 USD bruto bij een fulltime aanstelling of afhankelijk van de eerdere opgedane werkervaringen LC met een max. van 4460 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 13 november 2020. Solliciteren graag via: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/taal-coordinator

Heb je vragen, neem dan contact op met Frans van Efferink, Algemeen Directeur van de SGB op telefoonnummer: +599 715 7771 of: [email protected].

