Vacatures Curacao Vacature Teamleider Bonaire Melanie Zandwijk 05 augustus 2024

Is op zoek naar een Teamleider (1 FTE) Team Maatschappelijk Werk HBO+/WO | Fulltime | Sluitingsdatum 18 augustus 2024.

Sentro Akseso Boneiru staat voor ondersteuning voor burgers op het gebied van welzijn en is ontstaan uit de bundeling van diverse lokale organisaties, waaronder Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Als zelfstandige stichting biedt Akseso een breed scala aan diensten, waarbij alle inwoners van Bonaire kunnen rekenen op toegankelijke informatie, deskundig advies en ondersteuning op diverse leefgebieden.

Heb jij een passie voor maatschappelijk werk en beschik je over praktische kennis van dit vakgebied? Als teamleider bij Akseso krijg je de kans om jouw expertise in te zetten en te verdiepen. In deze dynamische rol ligt de nadruk op het verder opbouwen van ons team, het aantrekken van getalenteerde professionals en het optimaliseren van de afdeling. Daarnaast versterk je ons netwerk met externe partners en bevorder je de samenhang met je collega-teamleiders.

Als teamleider maatschappelijk werk ben je oplossingsgericht en gefocust op het identificeren van haalbare stappen en het bieden van ondersteuning die echt resultaat oplevert. Je creëert een veilige ruimte zonder oordeel, bent bekwaam en breed inzetbaar om diverse uitdagingen aan te pakken. Je bent gedreven door passie en zet je hart en ziel in om positieve verandering te bewerkstelligen. Dit vraagt om flexibiliteit en out of the box denken, want creativiteit is een van je krachten.

Functieomschrijving:

Als teamleider bij Akseso ben je een essentiële schakel in het strategische en operationele beleid van onze organisatie. Je volgt nauwlettend de landelijke en regionale ontwikkelingen binnen het vakgebied maatschappelijk werk en anticipeert proactief op de impact hiervan op onze organisatie. Samen met het managementteam draag je bij aan het interne beleidsplan, waarbij je de samenhang, effectiviteit en efficiëntie van alle processen bewaakt.

Je bent verantwoordelijk voor het leiden van je team, waarbij je zorgt voor een gedegen planning, coördinatie en controle van alle werkzaamheden. Door het bevorderen van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit binnen de unitwerkzaamheden til je het niveau naar een hoger plan. Daarnaast initieer je werkoverleggen en bied je vakinhoudelijke ondersteuning en coaching aan je teamleden, gericht op hun professionele ontwikkeling. Het dagelijkse personeelsmanagement en de uitvoering van de gesprekkencyclus behoren eveneens tot jouw verantwoordelijkheden.

Op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie analyseer je trends en vertaal je deze naar gedragen visies, beleidsuitgangspunten en meerjarenplannen. Je onderzoekt continu de mogelijkheden voor ontwikkeling binnen onze dynamische organisatorische context en draagt zorg voor de implementatie van beleidsnota’s, projectvoorstellen en adviezen.

Je onderhoudt ook nauwe contacten met externe stakeholders zoals subsidieverstrekkers, ketenpartners, overheden en leveranciers. Door actief te netwerken en relaties te behartigen, draag je bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het versterken van onze positie in het maatschappelijke veld.

Als teamleider bij Akseso vervul je een sleutelrol in het vormgeven van onze toekomstige koers en het waarborgen van onze impact op maatschappelijk vlak.

Functie-eisen:

Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke leidinggevende rol;

Je hebt kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het functioneren van het sociaal domein;

Je bent bekend met de methode oplossingsgericht werken en weet dit toe te passen;

Je bent vaardig in het richting geven aan (inter)eilandelijke en nationale project- en werkgroepen en in het resultaatgericht handelen.

Je bent vaardig in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden;

Daarnaast beschik je over:

Minimaal een HBO+/WO-diploma in de richting van Bedrijfskunde, Sociale Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen of gelijkwaardig;

Je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Je spreekt Papiamentu of bent bereid dit te leren. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal.

Beheersing van de Spaanse taal is een pré.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 12 van minimaal $5.070,- en maximaal $5.920,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld, 13 e maand en pensioenregeling;

maand en pensioenregeling; 165 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling;

Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden;

Bij kandidaten van buiten het eiland een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Marcelino Mauricio, Directeur Zorg & Welzijn

Telefoon: +599 701 5279

Email: vacature@aksesobon.com

