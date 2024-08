Vacatures Curacao Vacature Teamleider Havo/VWO onderbouw Bonaire Melanie Zandwijk 23 augustus 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is vanaf schooljaar 2024-2025 (startdatum in overleg) op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame teamleider havo/vwo onderbouw voor de unit Liseo Boneriano. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan als Teamleider bij de SGB!

HBO – WO | Bonaire | 1,0 FTE



Functieomschrijving

Als teamleider geef je leiding aan een van de drie teams van het Liseo Boneriano. Je bent verantwoordelijk voor het leiden, coördineren en ondersteunen van een team van docenten en mentoren om een effectieve en stimulerende leeromgeving te creëren.

Functietaken

Je vormt samen met drie andere teamleiders en de unit-directeur de schoolleiding. Je doet lesobservaties, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en coacht de docenten;

Je bent het eerste aanspreekpunt voor je teamleden en de directeur en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid. Ook ben je verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles. Je schrijft daar ook een projectplan voor;

Ook ben je met jouw team verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen de afdeling. Je houdt zicht op het Magistergebruik van jouw docententeam (tijdig cijfers in laten vullen, toetsen tijdig aan laten geven in Magister, etc.). Je monitort het proces van het plaatsen van studiewijzers en helpt mee met alle dagdagelijkse schooltaken, onder andere de planning en duidelijke communicatie met docenten, leerlingen en ouders over alle activiteiten op de school. Je werkt daarbij intensief samen met de andere teamleiders;

Je initieert en begeleidt onderwijskundige vernieuwingen;

Je bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactische klimaat.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Liseo Boneriano verzorgt onderwijs voor de klassen van MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs), HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) en VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

Specifieke opdracht teamleider havo/vwo onderbouw

Het grootste gedeelte van het schooljaar werk je samen met de huidige teamleider. Zij blijft werkzaam tot april 2025 daarna gaat ze met pensioen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het Havo/VWO onderbouw team tot je in april de volledige leiding overneemt. Vanaf de start van het schooljaar zullen collega’s die nieuw zijn op het Liseo Boneriano en in jullie team, onder jou vallen. Onderwerpen die aandacht behoeven en waar jullie mee aan de slag gaan zijn onder andere:

LOB (profielkeuze H3/V3);

Implementatie van Inclusief TaalOnderwijs Bonaire (ITOB), o.a. training van het docententeam in CLIL/Translanguaging;

Versterking basisvaardigheden (taal & rekenen);

Detaminatie onderbouw;

Pedagogisch beleid met focus op mentorbegeleiding en invoering van leerlingbespreking.nl/catwise;

Aansluiting onderbouw/bovenbouw met name H3/H4.

Competenties

Grote betrokkenheid bij leerlingen en collega’s;

Duidelijk, doortastent en resultaatgericht;

Werkt zorgvuldig en kan structuur bieden aan het team;

Je bent echt een teamplayer en hebt wat voor je collega’s over;

Handelt eerlijk en rechtvaardig;

Kan docenten inspireren tot het bieden van duurzaam onderwijs om daarmee leerlingen te stimuleren te leren.

Functie-eisen

Je hebt aantoonbaar HBO en/of WO werk- en denkniveau en beschikt over een lesbevoegdheid voor een vak in het voortgezet onderwijs dat het Liseo Boneriano aanbiedt;

Je hebt ruime ervaring in het voortgezet onderwijs;

Je beschikt over bewezen leiderschapskwaliteiten en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie;

Werken in een multiculturele omgeving is jou niet onbekend;

Je hebt interesse in de Bonairiaanse cultuur en bent bereid om je in te spannen om goed te kunnen integreren; (als je van buitenaf solliciteert).



Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal LD met (op dit moment) maximaal $ 5.479 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig of afkomstig zijn van een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Solliciteren

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/teamleider-liseo-boneriano-1-0-fte

