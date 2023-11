Vacature Teamleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Bonaire

Team HGKM is op zoek naar een Teamleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

HBO | Fulltime | Sluitingsdatum 4 december 2023

Sentro Akseso Boneiru, is een samenvoeging van een aantal bestaande organisaties op Bonaire nl; Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Akseso is een zelfstandige stichting waar alle inwoners van Bonaire terechtkunnen, voorinformatie, advies en hulp op alle leefgebieden.

Het Team:

Het team van HGKM bestaat uit 4 maatschappelijk werkers en een teamleider. Burgers kunnen hier terecht voor advies en er kan melding gedaan worden van zaken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor dit team is Akseso op zoek naar een Teamleider met praktisch-inhoudelijke kennis van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als teamleider heb je zowel aandacht voor het netwerk van externe partners als voor de samenhang met collega-teamleiders.

Functieomschrijving:

Als teamleider HGKM maak je onderdeel uit van het Management Team van Akseso. Het Management Team bestaat uit de bestuurder(s), teamleiders en verantwoordelijken voor bedrijfsvoering, kwaliteit, communicatie en HR.

Je draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering, ziet toe op de voorgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en je bevordert de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de werkprocessen voor de medewerkers van het meldpunt. Je bent op de hoogte van (ei)landelijke en regionale ontwikkelingen en anticipeert op de consequenties hiervan. Je geeft informatie, advies en ondersteuning inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Je leidt de casuïstiek besprekingen van de HGKM-tafel en organiseert periodieke evaluaties.

Als leidinggevende draag je zorg voor de organisatie en bedrijfsvoering van de afdeling, ondersteun en coach je medewerkers vakinhoudelijk en in hun ontwikkeling.

In het kader van beleidsontwikkeling onderzoek je ontwikkelingsmogelijkheden van de organisatie en doe je voorstellen voor (aanpassing van) beleid, werkwijzen, procedures, methoden en technieken en draag je zorg voor de implementatie hiervan.

Competenties

Welke competenties breng je mee?

Verbindend: je beschikt over uitstekende communicatie- en netwerkvaardigheden en je zorgt voor relatieopbouw en -beheer. Je stelt de juiste vragen, durft dilemma’s bespreekbaar te maken en creëert een situatie waarin iedereen zich gehoord voelt.

Analytisch vermogen: je kijkt vanuit een helicopterview en kan afstand nemen van de problematiek kom de grote lijnen te zien.

Oplossingsgericht: je kunt snel en adequaat inspelen op ontwikkelingen en je hebt oog voor mogelijkheden, kansen en oplossingen. Je werkt niet vanuit macht, maar zet in op gezamenlijk gedragen, democratische besluiten op basis van inhoudelijke afwegingen. Je kan omgaan met weerstand. Bij weerstand creëer je doorzettingsmacht.

Overtuigend en besluitvaardig: je bent in staat om te sturen en regie te voeren vanuit deskundigheid en overtuiging. Afhankelijk van wat nodig is, kun je aanjagen of afremmen. Je neemt geen verantwoordelijkheden over, maar je bent juist in staat netwerkpartners in hun kracht te zetten.

Voortgangscontrole: je zorgt ervoor dat de benodigde informatie op tafel komt. Je registreert en monitort de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en rapporteert transparant over de voortgang. Je haalt proactief informatie op wanneer geen terugkoppeling wordt gegeven.

Resultaatgericht: je bent gericht op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten en je geeft niet op totdat deze zijn bereikt. Bij stagnatie blijf je zoeken naar oplossingen en ben je bereid net dat stapje extra te zetten.

Daarnaast heb je ruime ervaring in het functioneren binnen een complexe samenwerkingsomgeving en heb je een brede blik op de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zowel op casus als beleidsniveau. Je hebt een gedegen kennis van het werkveld van gemeentes en overheden, de verschillende justitie- en zorgpartners. Je hebt ervaring en kent de technieken met betrekking tot het leiden van vergaderingen, gespreksvoering en besluitvormingsprocessen.

Functie-eisen:

Je bent integer, efficiënt, samenwerkings-, resultaatgericht, besluitvaardig en een goede netwerker. Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel en naast je ruime werkervaring in een vergelijkbare functie beschik je over:

Een HBO+/WO-diploma richting bedrijfskunde, sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding

Minimaal 5 aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie Een goede beheersing van de Nederlandse taal

Beheersing van Papiamentu en/of Spaans is een pré

Affiniteit met de Bonairiaanse cultuur

Wat bieden wij:

Een salaris van minimaal $ 4149,- en maximaal $ 5294,- (functieschaal 12) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;

Een eindejaarsuitkering van 8,33% van de bezoldiging; Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging; Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een persoonlijk Ontwikkel Plan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid;

23 vakantiedagen (o.b.v. 36-urige werkweek);

Een tijdelijk contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Belangrijke informatie:

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Graag contact opnemen met; Sabrina Bielars HR Adviseur Akseso Telefoon: +599 784 0711 Email:[email protected]

Sollicitatie brief en CV

Richten aan; Sabrina Bielars – HR Adviseur [email protected]