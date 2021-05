Vacature Teamleider MBO Bonaire

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Teamleider Sport & Veiligheid en Horeca met lesgevende taken (1 fte) op de Unit MBO.

Wat ga je doen?

Je vormt samen met drie teamleiders en de Unit-directeur de schoolleiding. Je geeft leiding aan een aantal opleidingsteams te weten Horeca (Kok BOL/BBL, Beveiliging (BBL) en Sport & Bewegen (BOL). Je bent het eerste aanspreekpunt voor de directeur en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid. Je vertaalt dit in samenwerking met jouw teams naar interessante en uitdagende onderwijsprogramma’s die goed aansluiten bij de behoefte van de student en het beroepenveld.

Je bent met jouw teams verantwoordelijk voor het gehele studietraject van de student van intake tot diplomering. Je initieert en begeleidt onderwijskundige vernieuwingen en bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactische klimaat. Je doet lesobservaties voert functioneringsgesprekken en coacht docenten. Je bent voorzitter van de teamexamencommissie en stuurt studenten coördinatoren en BPV-coördinatoren aan.

Naast de rol als teamleider, vragen wij jou een aantal lessen in je eigen vakgebied te verzorgen en/of onderwijskundige projecten aan te sturen.

Kortom we zoeken een breed inzetbare betrokken en bevlogen teamleider die zijn of haar team verder kan ontwikkelen en dat doet op een energie gevende wijze!

Wat vragen wij van je?

Je hebt ruime ervaring in het (middelbaar beroeps) onderwijs, beschikt over (bij voorkeur) bewezen leiderschapskwaliteiten en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie.

Je hebt HBO + werk en denkniveau en beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid of een Pedagogisch getuigschrift.

We zijn op zoek naar iemand die docenten inspireert tot het bieden van boeiend en praktijkgericht middelbaar beroepsonderwijs. Een teamleider die een duidelijke visie heeft op het leren van studenten en op open, inspirerende en coachende wijze leiding geeft. Een betrokken collega die duidelijk, doortastend en resultaatgericht is .

Je verdiept je in de ontwikkelingen van het beroepenveld op Bonaire en onderhoudt contacten. Je bent goed op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen in het MBO onderwijs in Nederland.

Wat bieden wij?

Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LD met een max. van 5056 USD) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een aanstelling voor 1 jaar op deze functie. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 18 mei 2021.

Door op de hieronder vermelde link te klikken word je doorverwezen naar onze sollicitanten self service met verdere instructies om te solliciteren klik hier.

Let wel: de sollicitatiebrieven, CV’s en kopieën van diploma’s dien je via de bovenstaande link in te dienen (en niet aan de Unit Directeur te richten).

Heb je vragen, neem dan contact op met mevrouw L. de Keijzer, Unit Directeur van het MBO: Tel +599-7157420 of: [email protected]

