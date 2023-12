Vacature Technicus – Installatie & Gebouwen

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland. Op de afdeling Installatie & Gebouwen verricht u meer gespecialiseerde werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, reparatie en ontwerp van technische installaties en apparatuur en het oplossen van meer complexe storingen.

Dit ga je doen

Verricht zelfstandig life-cycle (preventief-correctief) management aan (vitale) installaties, gebouwen en apparatuur;

Verricht gespecialiseerde werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, reparatie, aanleg van technische installaties, gebouwen en apparatuur;

Beheert digitaal installaties, gebouwen en apparatuur in een gevalideerde kwaliteitsmethodiek.

Dit neem je mee

Afgestudeerd MBO-4 niveau Werktuigbouwkunde;

Digitaal vaardig;

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;

Analytisch en doorzettingsvermogen;

Flexibel, (werken in 7-daagse diensten);

Teamplayer en leergierig;

Goede communicatie skills;

Integer en zelfstandig;

Op korte termijn beschikbaar.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw;

De functie van Technicus C is ingedeeld in functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.544,- en maximaal $ 3.477,- bruto per maand op basis van 40-urige werkweek;

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding toe voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 januari 2024 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/technicus