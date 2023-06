Vacature Unit Manager Beveiliging Sint Eustatius

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie: Unit Manager Beveiliging – (Unit manager C) 1 FTE.

Directie Transport

De Unit Beveiliging is een vitale afdeling binnen het Openbaar Lichaam St. Eustatius en faciliteert de beveiliging bij, onder andere, de lucht– en zeehaven. De Unit bestaat momenteel uit 1 manager, 3 supervisors en 27 beveiligingsmedewerkers.

De Unit Manager Beveiliging ziet toe op de taakuitvoering van de beveiligingsmedewerkers en de supervisors en neemt besluiten met inachtneming van de instructies en bijbehorende (inter)nationale wet- en regelgeving. De (inter)nationale veiligheidsregels en voorschriften worden strenger en de Unit Manager houdt het team op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en neemt preventieve en repressieve maatregelen. Binnen de grenzen van de taakstelling, opereert het beveiligingsteam servicegericht en leert men van klachten.

Hoofdtaken functie:

U managet de Unit en stuurt drie supervisors aan. U bent verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van operaties en kunt goed delegeren;

U stelt prioriteiten en implementeert veranderingen en vernieuwingen;

U bewaakt en houdt toezicht op de voortgang, integriteit, efficiëntie en kwaliteit van de geleverde diensten;

U fungeert als gesprekpartner voor verschillende diensten, managers en de Koninklijke Marechaussee;

U stelt kwaliteitsprogramma’s op en zorgt ervoor dat de werkzaamheden binnen de kaders van de (inter)nationale wet- en regelgeving uitgevoerd worden;

U zorgt ervoor dat alle beveiligingsmedewerkers gecertificeerd en up-to-date zijn;

U zorgt ervoor dat de handleiding en werkinstructies up-to-date zijn en op de juiste wijze worden uitgevoerd;

U zorgt dat processen goed (blijven) lopen door deze voortdurend te monitoren, bij te stellen en te optimaliseren;

U informeert de Directie Transport over projectaanpak, voortgang en knelpunten.



Competencies:

U bent nauwkeurig en kunt goed zelfstandig en gestructureerd werken;

U bent een vaardige coach;

U heeft ervaring in verander- en kwaliteitsmanagement;

U heeft een uitstekend probleemoplossend en analytisch vermogen en kunt problemen vertalen naar concrete aandacht- en actiepunten.



Vereisten:

Hbo werk- en denkniveau;

3-5 jaar managementervaring (binnen de beveiligingsbranche);

Affiniteit met luchtvaart- en scheepvaartbeveiliging;

Ervaring of opleiding in beveiligingsmanagement;

Flexibele instelling;

Ervaring met kwaliteitsmanagement;

Sterke communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels;

Rijbewijs B.



Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 10 met een minimum van $ 3,392.17 en een maximum van $ 4,492.10 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van ervaring en opleiding.

Een assessment, referentiecheck en pre-employment screening kunnen onderdeel zijn van het selectieproces.

Solliciteren:

Wilt u solliciteren op de functie van Unit Manager Beveiliging bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag uw CV en motivatiebrief tegemoet voor 30 juni 2023.

U kunt uw brief richten aan:

Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. Mw. F. Gibbs, Unit Manager Interne Dienstverlening: [email protected]

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via e-mail contact opnemen met dhr. V. Oedjaghir, Commercieel Manager Transport: [email protected]

Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel & Organisatie:

Tel: + (599) 318-2931

Tel: + (599) 318-3234

Email: [email protected]